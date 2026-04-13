La madrastra de Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, lanzó una dura advertencia tras conocerse los resultados de la autopsia preliminar: “Vamos a ir contra todos”.

Lorena, pareja del padre del chico, apuntó directamente contra la madre biológica y su pareja, quienes quedaron detenidos en la noche del domingo, y reclamó que permanezcan presos.

“Quiero saber qué le hicieron, quiero ir contra todos, contra el que entregó a Ángel, contra los que lo mataron. Por más doloroso que sea, quiero que paguen”, expresó en diálogo con TN.

El testimonio se conoció después de que se difundieran datos clave del informe forense: el nene presentaba 22 golpes en la cabeza, sin lesiones en otras partes del cuerpo.

Según las conclusiones médicas, los traumatismos provocaron un edema cerebral hemorrágico generalizado que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Se trató de una muerte neurológica causada por una violencia reiterada y focalizada.

“La verdad siempre sale a la luz. Hoy mi bebé está demostrando todo lo que le hicieron”, sostuvo la mujer.

En su relato, también cuestionó el proceso de revinculación entre el nene y su madre. Aseguró que hubo dos intentos fallidos, en los que —según dijo— no se priorizó el bienestar del chico.

“Todo lo que yo pedía me lo negaban”, afirmó, y agregó que tras esos episodios incluso le impusieron una restricción de acercamiento en medio del conflicto con la pareja de la madre.

Además, deslizó sospechas sobre el comportamiento de los acusados en las horas previas a la muerte. “Dejaron solo al nene en el hospital y se fueron a dormir a su casa”, cuestionó.

“Ellos hicieron sufrir a Ángel y ahora quiero que ellos sufran. No tienen que salir más de la cárcel”, insistió.

Mientras avanza la investigación, el caso suma tensión con cada nuevo testimonio y con los datos que aportan las pericias, que serán clave para determinar responsabilidades en la muerte del chico.