En el marco de la investigación por la presunta criptoestafa Libra, el empresario Mauricio Novelli solicitó este jueves la nulidad del peritaje técnico realizado sobre su teléfono celular, al denunciar “accesos indebidos” y “fallas graves” en el procedimiento.

La presentación fue realizada por su abogado, Daniel Rubinovich, quien cuestionó el análisis llevado adelante por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y sostuvo que la integridad de la prueba quedó comprometida.

Además, la defensa exigió formalmente una auditoría externa sobre el material analizado, al advertir posibles filtraciones, como (según argumentan) habría ocurrido con el informe técnico.

Sospechas sobre el procedimiento

El planteo se apoya en una resolución administrativa (PER 171/2026) que, según la defensa, habría detectado “accesos indebidos” por parte de personal técnico.

De acuerdo al escrito, un agente habría ingresado a archivos específicos del dispositivo, los duplicó y los guardó en su computadora sin justificación, lo que pone en duda la trazabilidad y autenticidad de la evidencia.

“El material que debía ser peritado quedó comprometido en su integridad, autenticidad y trazabilidad”, sostuvo Rubinovich en la presentación judicial.

Cuestionamientos al alcance del peritaje

Otro de los puntos señalados por la defensa es que el análisis de la DATIP se realizó sobre 812 gigas de información, que (según Novelli) debían estar bajo controles estrictos que no se cumplieron.

En ese sentido, denunció una “exploración general” del contenido del celular, lo que implicaría una intromisión en su vida privada y excedería el objeto específico de la investigación.

Además, cuestionó que se hayan incorporado chats y archivos sin relación con la causa, lo que —según argumenta— infló el volumen del informe sin aportar elementos relevantes.

Por estos motivos, el empresario sostuvo que el material obtenido carece de validez legal y no debería ser considerado en el avance de la causa.

El caso Libra, que tomó notoriedad tras su difusión en redes sociales por el presidente Javier Milei, continúa en etapa de investigación mientras la Justicia evalúa el planteo de nulidad presentado por la defensa.