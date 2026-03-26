La causa por los vuelos de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo con una declaración clave que contradice la versión oficial. El piloto Agustín Issin aseguró ante la Justicia que el viaje a Punta del Este fue pagado por el periodista Marcelo Grandio, vinculado a la TV Pública y cercano al jefe de Gabinete.

La exposición se realizó ante el juez federal Ariel Lijo en los tribunales de Comodoro Py y se extendió durante casi cuatro horas, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en los vuelos privados.

Issin, quien facturó el traslado, explicó que tanto el vuelo de ida como el de regreso fueron abonados por Grandio, un dato que choca con las declaraciones públicas de Manuel Adorni, quien había afirmado que se hizo cargo de los gastos.

El piloto, con experiencia en aviación comercial y privada, pidió declarar de manera voluntaria al quedar mencionado en la causa, y aportó detalles sobre la contratación de los vuelos. Según los registros, el paquete fue adquirido en febrero y formaba parte de un esquema más amplio de operaciones aéreas.

La investigación ahora apunta a determinar si el pago del viaje puede encuadrarse como una dádiva, es decir, un beneficio indebido hacia un funcionario público. En ese marco, la Justicia analiza si existió algún tipo de vínculo comercial entre Grandio y el Estado, dado que su productora realiza contenidos para medios públicos.

De hecho, el periodista aún no fue citado, ya que no se descarta que pueda ser convocado directamente como imputado, dependiendo de cómo avance la causa.

En paralelo, el juez ordenó allanamientos en la empresa Alpha Centauri S.A., propietaria del avión utilizado, con el objetivo de recolectar información contable y bancaria. También solicitó datos fiscales sobre las partes involucradas.

La causa se inició a partir de denuncias de dirigentes opositores y es una de las tres investigaciones que involucran a Adorni en los tribunales federales. Las otras están vinculadas al uso del avión presidencial y a la compra de una propiedad que habría sido declarada fuera de término.