El avance de la investigación por presuntas estafas vinculadas al token $LIBRA puso en el centro de la escena a Mauricio Gaspar Novelli, un trader y empresario con llegada directa al entorno presidencial. A partir de pericias recientes sobre su teléfono celular, la causa sumó elementos que reconstruyen comunicaciones, movimientos de dinero y vínculos políticos que lo ubican como una pieza relevante dentro del entramado.

Novelli construyó su perfil en el mundo financiero combinando trading, formación y articulación entre sectores. Fundador de una academia de inversiones junto a su socio, su relación con Javier Milei comenzó en el ámbito profesional, cuando el economista dictaba cursos pagos. Con el tiempo, ese vínculo se consolidó y se profundizó hasta derivar en un acceso frecuente a despachos clave del poder ejecutivo.

La investigación analiza si esa cercanía fue utilizada como un activo en negocios vinculados al ecosistema cripto. En paralelo a su actividad académica, Novelli amplió su red de contactos y organizó eventos tecnológicos que funcionaron como punto de encuentro entre empresarios, inversores y funcionarios, con participación destacada del propio presidente.

El expediente judicial se originó tras la promoción del token $LIBRA en redes sociales, que derivó en una abrupta suba y posterior desplome de su valor. Según las denuncias, durante ese breve lapso un grupo reducido de operadores habría retirado sumas millonarias, mientras numerosos inversores registraron pérdidas significativas.

Uno de los ejes centrales de la causa son los mensajes recuperados del celular de Novelli. Allí aparecen referencias a pagos, transferencias en criptomonedas y manejo de efectivo, además de menciones directas a Milei y personas de su entorno. Para los investigadores, estos intercambios podrían evidenciar una dinámica de movimientos financieros previos y posteriores al ascenso político del mandatario.

Los chats también exponen el uso del vínculo con el presidente como herramienta de gestión comercial. Desde la promoción de eventos hasta la búsqueda de inversores, las conversaciones revelan intentos de capitalizar la cercanía con el poder político. Incluso se registran referencias a reuniones, organización de encuentros y utilización de imágenes oficiales para atraer patrocinadores.

Otro aspecto bajo análisis es la magnitud de los movimientos económicos y el estilo de vida del empresario. La documentación incluye menciones a operaciones de gran escala, pagos en efectivo y consultas sobre bienes de alto valor, elementos que ahora son evaluados en relación con su evolución patrimonial.

En cuanto al lanzamiento de $LIBRA, la pericia permitió reconstruir comunicaciones clave durante las horas decisivas. Se detectaron múltiples contactos con el presidente y su entorno inmediato, además de una intensa actividad durante el fin de semana en que el activo se desplomó.

Entre los documentos recuperados figura además un archivo en inglés que describe un esquema de pagos millonarios vinculado a la promoción de la criptomoneda. Este material es considerado relevante para determinar el grado de planificación detrás del proyecto.

Con la intervención del fiscal y el juez a cargo, la causa avanza con nuevas medidas de prueba y foco en el posible perjuicio económico. La aparición de más damnificados y la complejidad de la trama refuerzan la hipótesis de una operatoria de mayor alcance, en la que el rol de Novelli aparece cada vez más comprometido.