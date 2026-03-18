El presidente, Javier Milei, celebró la decisión de la justicia de Estados Unidos en el marco del juicio por la expropiación de YPF, y la definió como “una decisión histórica y sin precedentes” para el país. La resolución representa, según el Gobierno, un punto de inflexión en la estrategia judicial argentina.

El pronunciamiento se conoció luego de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York resolviera suspender de manera temporal todas las acciones judiciales vinculadas al caso, incluyendo investigaciones y procedimientos en curso, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo sostuvo que por primera vez desde el inicio del litigio la defensa argentina cuenta con “rigor técnico y responsabilidad institucional”, y destacó el trabajo coordinado de distintas áreas del Estado durante el último año.

La medida implica un freno a las demandas y a la ejecución de la sentencia, que había fijado una condena contra la Argentina por USD 18.000 millones. De esta manera, ningún tribunal estadounidense podrá avanzar en el proceso hasta que se defina la apelación presentada por el país.

Desde el Gobierno subrayaron que la decisión representa un alivio en un conflicto judicial que lleva más de una década y que ha tenido impacto económico, jurídico y reputacional, al tiempo que consideraron que el fallo refleja el reconocimiento de los argumentos planteados por la defensa argentina.

El comunicado también resaltó el rol de los equipos técnicos que intervinieron en la estrategia judicial, en un trabajo articulado entre distintas dependencias del Estado, que permitió alcanzar este resultado.

El fallo no resuelve el conflicto de fondo, pero deja en pausa todos los avances judiciales, incluidos los vinculados a las demandas impulsadas por Burford Capital, principal beneficiaria del litigio.

Ahora, la definición final quedará en manos del tribunal de apelaciones, que deberá determinar si confirma la sentencia original, la revierte en favor de Argentina o dispone una revisión de aspectos técnicos, como el monto o la jurisdicción. Según estimaciones oficiales del propio tribunal, este tipo de resoluciones puede demorar entre seis y doce meses.