El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó al Presidente Javier Milei, a Karina Milei y a otros nueve imputados por la causa $LIBRA. La resolución sostiene que los hechos investigados no encuadran en una figura penal y dispone el cierre del proceso, sujeto a la firmeza del fallo.

El presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, fueron sobreseídos este viernes 23 de octubre de 2026 en la causa judicial por la fallida criptomoneda. La decisión fue tomada por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien consideró que los hechos investigados no constituyen delito.

La resolución también alcanza a otros nueve imputados, entre ellos el empresario argentino Mauricio Novelli y el estadounidense Hayden Mark Davis, vinculados al lanzamiento del criptoactivo. El magistrado adoptó la medida después de que el fiscal federal Eduardo Taiano solicitara el sobreseimiento de los acusados.

Según la resolución judicial, a la que tuvo acceso Infobae, los hechos analizados «no encuadran en una figura legal». La decisión representa un avance determinante para el cierre de la causa penal respecto de los sobreseídos, aunque el archivo definitivo del expediente depende de que el fallo quede firme.

Qué resolvió el juez en la causa $LIBRA

Martínez De Giorgi dispuso el sobreseimiento de once personas investigadas por el lanzamiento y la posterior caída de la criptomoneda $LIBRA. Entre ellas se encuentran el Presidente, la secretaria general de la Presidencia y empresarios relacionados con el proyecto.

Además de Javier y Karina Milei, la resolución comprende a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Mark Davis, Chyi Haur Peh —conocido como Julian Peh—, María Alicia Rafaele, María Pia Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

El argumento central del fallo es la inexistencia de delito. En términos judiciales, el sobreseimiento implica que las personas alcanzadas quedan desvinculadas de la causa en los términos de la resolución, sin que corresponda presentar la decisión como una condena ni como una declaración de responsabilidad penal.

La medida se produjo luego de que el fiscal Taiano solicitara el sobreseimiento de los imputados. Para conocer el alcance preciso de los fundamentos, resulta clave el análisis completo de la resolución y de las pruebas que el magistrado tuvo en cuenta.

Cómo comenzó el caso de la criptomoneda $LIBRA

El caso se originó el 14 de febrero de 2025, cuando Javier Milei publicó en su cuenta de la red social X un mensaje sobre el proyecto vinculado a la criptomoneda $LIBRA. La publicación contribuyó a darle visibilidad al activo digital, cuyo valor registró un fuerte aumento inicial antes de desplomarse.

El Presidente presentó el proyecto como una iniciativa destinada a financiar emprendimientos privados, incluidas pequeñas y medianas empresas argentinas. Horas después, la caída de la cotización generó cuestionamientos y denuncias de inversores que aseguraron haber sufrido pérdidas económicas.

A partir de esos hechos, la Justicia federal inició una investigación para determinar si existieron maniobras fraudulentas y establecer qué responsabilidad podían tener los distintos actores vinculados con el lanzamiento del token.

Entre los principales nombres investigados estuvieron Novelli y Davis, además de otras personas relacionadas con el desarrollo y la operatoria de la criptomoneda. La investigación también puso bajo análisis los contactos entre los impulsores del proyecto y el entorno presidencial.

Qué papel tuvieron Javier Milei y Karina Milei

La participación de Javier Milei en el caso quedó bajo análisis a partir de su publicación en redes sociales y del efecto que tuvo sobre la difusión de $LIBRA. La investigación buscó determinar si existieron elementos que permitieran atribuir relevancia penal a su intervención.

En el caso de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, su inclusión entre los sobreseídos implica que la resolución judicial también la desvincula de las imputaciones comprendidas en el expediente.

El alcance de la decisión debe analizarse a partir de sus fundamentos jurídicos: el sobreseimiento por inexistencia de delito no equivale a una sentencia absolutoria dictada después de un juicio oral, sino a una resolución que pone fin al proceso penal respecto de las personas alcanzadas, conforme a las condiciones legales aplicables.

El antecedente de la investigación y las pérdidas de los inversores

Desde el inicio del caso, uno de los principales interrogantes fue si el desplome de $LIBRA respondía únicamente a los riesgos propios de una inversión especulativa o si existían elementos para sostener una hipótesis de fraude.

La investigación judicial examinó las circunstancias del lanzamiento, las comunicaciones entre personas vinculadas al proyecto y los movimientos asociados al activo digital. También hubo controversias sobre la participación de los inversores damnificados como querellantes, es decir, como partes habilitadas para impulsar la acusación dentro del expediente.

El caso tuvo además una dimensión internacional. En Estados Unidos se tramitó una demanda colectiva de inversores vinculada con el lanzamiento y la caída de la criptomoneda, un proceso distinto de la investigación penal argentina.

Estas actuaciones muestran por qué el desenlace de la causa local debe leerse con precisión: el sobreseimiento se refiere a las imputaciones y personas comprendidas en la resolución judicial, y sus efectos no deben extenderse automáticamente a otros reclamos o procedimientos.