El Gobierno nacional lanzó un programa para incorporar la educación financiera en las escuelas de todo el país. La iniciativa fue presentada por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, quien firmó un convenio de cooperación con representantes de entidades bancarias públicas y privadas para avanzar con la propuesta.

Para qué lanzaron el plan de educación financiera

El objetivo es que jóvenes y estudiantes incorporen conocimientos para administrar sus recursos, comprender conceptos económicos y tomar decisiones financieras con mayor autonomía y responsabilidad. Según lo informado por Capital Humano, la propuesta apunta a fortalecer estos contenidos dentro del sistema educativo.

La ministra Sandra Pettovello encabezó la presentación del Programa Nacional de Educación Financiera junto a representantes del sector bancario.

La iniciativa también contempla la formación de docentes a través del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD). De acuerdo con los datos difundidos por la cartera, la capacitación en educación financiera ya cuenta con más de 49.000 inscriptos y ofrece herramientas prácticas, recursos didácticos y seminarios virtuales para trabajar los contenidos en el aula.

Con la articulación del sector público y privado, el Ministerio reafirmó su compromiso de ofrecer más herramientas para que las nuevas generaciones aprendan a tomar decisiones informadas y construyan su propio futuro.