La causa judicial conocida como $LIBRA puso el foco en una figura hasta hace poco desconocida fuera del mundo financiero: Mauricio Novelli. La investigación busca reconstruir su vínculo con el presidente Javier Milei y con su entorno más cercano, y determinar si existieron irregularidades en distintos proyectos y movimientos.

El expediente, a cargo del fiscal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez De Giorgi, reúne mensajes, registros de reuniones y documentos que permiten seguir cómo esa relación se fue armando con el tiempo. Lo que aparece no es un vínculo repentino, sino un proceso que comenzó en el ámbito privado y se extendió hasta el Gobierno.

A continuación, una guía para entender los puntos principales del caso.

¿Quién es Mauricio Novelli?

Es un operador del mundo financiero vinculado a capacitaciones sobre inversiones. Organizaba cursos y eventos donde convocaba a especialistas para hablar de economía y mercados. En ese contexto comenzó su relación con Milei, mucho antes de que fuera presidente.

¿Cómo empezó su vínculo con Javier Milei?

El primer contacto fue profesional. Milei participaba como expositor en actividades organizadas por Novelli, quien lo contrataba para dar charlas. Esto ocurrió incluso durante la pandemia. Era una relación comercial, basada en la difusión de contenidos económicos.

¿Cómo evolucionó esa relación?

Con el tiempo, los registros muestran que el trato se volvió más frecuente y cercano. Cuando Milei entró en política —primero como diputado y después como presidente— Novelli ya tenía un vínculo consolidado con él. Esa cercanía se mantuvo después de la llegada al poder.

¿Qué relación tenía con Karina Milei?

El expediente indica que Novelli también tenía contacto con Karina Milei, una figura central dentro del Gobierno. Hay registros de comunicaciones, reuniones e incluso transferencias de dinero realizadas en 2023, durante la campaña electoral. Estos movimientos forman parte de la investigación.

¿Qué rol tenía dentro del entorno presidencial?

Según la reconstrucción judicial, Novelli actuaba como un nexo. Mantenía contacto directo con el Presidente y su entorno, y al mismo tiempo se vinculaba con empresarios y actores del mundo financiero y cripto. En ese esquema, aparece como alguien que acercaba propuestas y facilitaba contactos.

¿Qué es el caso $LIBRA?

Es la causa en la que se investiga un conjunto de operaciones, proyectos y posibles acuerdos vinculados al mundo cripto. Uno de los puntos centrales es la relación con el empresario Hayden Davis, con quien se habría avanzado en iniciativas que hoy están bajo análisis judicial.

¿Qué tipo de acuerdos aparecen en la investigación?

En el celular de Novelli se encontraron borradores que planteaban pagos en dinero o activos digitales a cambio de acciones vinculadas al Presidente, como anuncios públicos o asesoramientos. En esos documentos, Novelli figura como intermediario entre las partes.

¿Hubo otros proyectos en paralelo?

Sí. El expediente también incluye una iniciativa para crear monedas o medallas de oro y plata con la imagen de Milei. El proyecto fue trabajado junto a empresarios internacionales y llegó a ser presentado en reuniones dentro de la Casa Rosada.

¿Qué se sabe sobre ese proyecto?

Los documentos muestran que se evaluaron costos, producción y posibles mercados internacionales. Incluso se realizaron pruebas de acuñación. Sin embargo, la iniciativa no avanzó y quedó en pausa, en medio de diferencias y falta de definiciones.

¿Qué otros movimientos aparecen en la causa?

Además de los proyectos, la investigación incluye mensajes, reuniones con funcionarios y contactos con empresarios extranjeros. También se registran comunicaciones en momentos clave, como durante episodios que generaron impacto público.

¿Qué investiga la Justicia ahora?

El objetivo es determinar cómo funcionaba esta red de relaciones, qué rol cumplía cada persona y si existieron irregularidades en los acuerdos o en el uso de la cercanía con el poder político.

¿Por qué es importante este caso?

Porque analiza el vínculo entre un actor del sector privado y el entorno presidencial, en un contexto donde se mezclan política, negocios y proyectos económicos. La clave está en entender hasta dónde llegaba esa relación y qué implicancias tuvo.

Lo último que se sabe del caso $LIBRA y del vínculo Novelli–Milei

En los últimos análisis judiciales, se confirmó que Novelli mantuvo contactos directos con Karina Milei y otros integrantes del entorno presidencial durante 2023 y 2024, incluyendo transferencias de dinero y reuniones vinculadas a proyectos cripto. Entre ellos, la Justicia revisa la propuesta de lanzar monedas y medallas con la imagen del Presidente, así como la participación de empresarios internacionales como Hayden Davis. Estos elementos forman parte de las pruebas que actualmente se analizan para determinar el alcance y la naturaleza de la relación entre Novelli y los Milei.