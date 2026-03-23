La pulseada por el control del Congreso suma un nuevo capítulo. En pleno reparto de poder legislativo, La Libertad Avanza avanza para quedarse con una de las comisiones más sensibles y reactiva la tensión con el PRO, que aspiraba a ese mismo lugar.

El foco está puesto en la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, un espacio clave porque supervisa el funcionamiento de los servicios de inteligencia, controla sus fondos y será la puerta de entrada de la futura reforma del sistema que impulsa el presidente Javier Milei.

En ese escenario, el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, buscaba quedarse con la presidencia, pero sus aspiraciones chocan con la estrategia del oficialismo, decidido a colocar un nombre propio en ese sillón.

Detrás de esa jugada aparecen el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes empujan para que el control de esa comisión quede en manos libertarias.

Entre los nombres que circulan con fuerza están los diputados Gabriel Bornoroni y César Treffinger, ambos cercanos a Menem. Treffinger aparece mejor posicionado, sobre todo porque Bornoroni tendría a su cargo la estratégica Comisión de Juicio Político, otra pieza clave del engranaje parlamentario.

La disputa no es menor. La Bicameral de Inteligencia es uno de los órganos más sensibles del Congreso, ya que puede requerir información a los servicios, auditar sus recursos y seguir de cerca operaciones clasificadas, en el marco de la Ley de Inteligencia Nacional.

En los pasillos del Congreso, además, circula otra explicación política. La cercanía de Ritondo con el asesor presidencial Santiago Caputo —figura influyente en el esquema de inteligencia— habría jugado en su contra a la hora de definir quién encabezará la comisión.

El trasfondo es aún más profundo. El oficialismo busca consolidar el control político de la estructura de inteligencia, un área donde conviven tensiones internas y disputas de poder. Actualmente, el esquema operativo mantiene peso del asesor Caputo, junto a la conducción de Cristian Auguadra, pero la intención de la Casa Rosada es ordenar ese tablero con nombres propios.

La comisión estará integrada por 14 legisladores, siete por cada cámara, en una negociación que también involucra al resto de las fuerzas. Unión por la Patria, con figuras como Germán Martínez, Rodolfo Tailhade y Eduardo Wado de Pedro, busca sostener su representación. Incluso suena el nombre de Agustín Rossi para ocupar un lugar.

Por su parte, el PRO mantendría bancas tanto en Diputados como en el Senado, mientras que la UCR y otros bloques provinciales también negocian espacios en un armado que promete nuevas fricciones.