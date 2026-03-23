A 50 años del Golpe de Estado de 1976 en Argentina, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se sumará este martes a la movilización hacia la Plaza de Mayo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La concentración está prevista desde las 12 en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen, desde donde marcharán hacia el epicentro de la convocatoria.

El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, fue crítico del contexto actual. “Estamos ante un debilitamiento profundo de la democracia”, aseguró. También planteó una continuidad histórica en términos políticos y económicos: “Este Gobierno viene a completar un proyecto iniciado por la dictadura”, sostuvo.

En esa línea, llamó a una movilización masiva: “Tenemos que ser millones en las calles”.

Además, cuestionó el modelo económico vigente. “Buscan imponer desregulación, privatizaciones y endeudamiento”, afirmó.

ATE marchará dentro del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), junto a gremios que mantienen una postura crítica frente a las conducciones tradicionales del sindicalismo.