Las autoridades confirmaron que el niño entrevistado durante la Expoferia Roque Alonso, en Paraguay, no es Loan Danilo Peña, el menor desaparecido en Corrientes hace dos años. La información fue corroborada por el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Formosa, luego de una serie de verificaciones realizadas en conjunto con las autoridades paraguayas. La investigación avanzó después de que los padres del menor, que durante la entrevista se presentó con el nombre de Ramiro, se acercaran voluntariamente a una comisaría de Clorinda, en Formosa, tras la repercusión que generó el video difundido desde la feria.

Durante el análisis también se comparó una de las características físicas incluidas en la alerta amarilla de Interpol emitida por la desaparición de Loan: una cicatriz ubicada en el remolino de la cabeza. Además, las autoridades solicitaron una prueba morfológica entre fotografías de ambos niños y revisaron imágenes obtenidas por cámaras de seguridad de la exposición.

Según explicaron fuentes de la investigación, el estudio arrojó un 88% de similitudes en algunos rasgos faciales, aunque las pericias permitieron establecer que no se trata del niño desaparecido. También se confirmó que el menor ingresó a la feria acompañado por una pareja, identificada posteriormente como sus padres.

La Expoferia Roque Alonso, que se desarrolla entre el 11 y el 26 de julio en Paraguay, reúne a más de 1.450 expositores y convoca a miles de visitantes, lo que amplificó la difusión del caso luego de que el periodista entrevistara al menor.

Loan Danilo Peña permanece desaparecido desde hace dos años y la investigación judicial continúa con siete personas procesadas por la presunta sustracción y ocultamiento del niño. El juicio oral permanece momentáneamente interrumpido debido a la feria judicial vigente en la provincia de Corrientes.