Un delincuente que permanecía prófugo desde diciembre, luego de romper la tobillera electrónica y abandonar la prisión domiciliaria, fue detenido por efectivos de la Policía de Río Negro durante un control preventivo en Bariloche. Tras su captura, la Justicia dispuso que permanezca alojado en un establecimiento penitenciario hasta la audiencia en la que se definirá la pena por un robo agravado por el que ya había sido declarado penalmente responsable.

El procedimiento se concretó en la zona oeste de Bariloche, cuando personal policial realizaba tareas de prevención e identificación de personas y vehículos. Durante el operativo, la verificación de datos permitió detectar que uno de los ocupantes de un automóvil registraba un pedido de captura vigente, emitido luego de incumplir una medida judicial. De inmediato, los efectivos concretaron la detención, garantizando el traslado del deelincuente para ponerlo nuevamente a disposición de la Justicia.

La captura marcó el cierre de una intensa búsqueda que se mantenía activa desde mediados de diciembre. Cumplía prisión preventiva con arresto domiciliario con monitoreo electrónico, pero había vulnerado esa medida al romper el dispositivo de control y abandonar el lugar donde debía permanecer. Esa situación motivó que el tribunal declarara su rebeldía y ordenara su inmediata captura.

Una vez concretada la detención, la Fiscalía solicitó que se restableciera la prisión preventiva, esta vez con alojamiento en una unidad del Servicio Penitenciario Provincial. El planteo se sustentó en el incumplimiento de las condiciones impuestas anteriormente y en la necesidad de asegurar la presencia del acusado durante las instancias finales del proceso judicial.

Por su parte, la defensa pidió que volviera a cumplir la medida bajo arresto domiciliario y ofreció distintas garantías para respaldar esa solicitud. Incluso, durante la audiencia, el propio imputado manifestó su arrepentimiento por haber abandonado el domicilio y solicitó una nueva oportunidad para permanecer en su vivienda.

Finalmente, el juez resolvió rechazar ese pedido y ordenó que el hombre continúe privado de su libertad en un establecimiento penitenciario. En su resolución consideró que el incumplimiento de la prisión domiciliaria había impedido el normal avance del proceso y que resultaba indispensable garantizar su comparecencia en la audiencia de cesura, instancia en la que se determinará la condena correspondiente por un robo argavado con el uso de arma de fuego.