El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó este lunes un nuevo testimonio con la declaración de Andrea Trimarchi, excontadora del abogado Matías Morla, quien confirmó que era la persona encargada de efectuar los pagos al equipo médico que atendía al exfutbolista durante sus últimos meses de vida.

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, la testigo explicó que su tarea era estrictamente administrativa y que realizaba las transferencias o entregas de dinero por instrucciones de Morla. Según indicó, ella no participaba en decisiones vinculadas con el tratamiento médico de Maradona, sino únicamente en la gestión de los pagos.

Durante su declaración, Trimarchi señaló que los honorarios eran abonados a distintos integrantes del equipo de salud que asistía al exjugador, entre ellos profesionales hoy imputados en la causa. No obstante, aclaró que desconocía los detalles de los contratos o de las prestaciones médicas que brindaban.

La contadora también relató aspectos de su vínculo laboral con el estudio de Morla y respondió preguntas de la fiscalía, de las querellas y de las defensas sobre la modalidad de los pagos y la documentación utilizada para registrarlos. El tribunal incorporó su testimonio como parte de la reconstrucción del funcionamiento del entorno que acompañó a Maradona durante la internación domiciliaria.

En el proceso están imputados el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermería Mariano Perroni y la responsable de Swiss Medical Nancy Forlini, todos acusados del delito de homicidio simple con dolo eventual, que prevé penas de entre ocho y 25 años de prisión. La enfermera Dahiana Madrid será juzgada en un proceso por jurados separado.