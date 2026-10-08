Caso Maradona: pidieron 12 años de prisión para Luque y ocho para Cosachov

La Fiscalía pidió 12 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, al considerar que cometió el delito de homicidio simple con dolo eventual. Además, solicitó una inhabilitación de 10 años para ejercer la Medicina.

Durante los alegatos de clausura ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren también reclamaron 10 años de prisión para Nancy Forlini, coordinadora de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical.

Para la psiquiatra Agustina Cosachov, la acusación solicitó ocho años de prisión, mientras que para el psicólogo Carlos Díaz pidió cinco años.

En el caso del coordinador de enfermería Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Omar Almirón, la Fiscalía reclamó cuatro años de prisión para cada uno.

La situación fue diferente para el médico clínico Pedro Di Spagna: los fiscales decidieron retirar la acusación y pidieron su absolución.

Las acusaciones por la muerte de Maradona

Ferrari sostuvo durante su exposición que Luque, Cosachov y Forlini “cometieron un homicidio simple con dolo eventual” en perjuicio del exfutbolista.

Para Perroni y Almirón, en cambio, la Fiscalía consideró que corresponde la figura de homicidio culposo.

El fiscal también aclaró que el Ministerio Público no solicitará la detención de los imputados, aunque reclamó que continúe vigente la prohibición de salir del país.

Durante el alegato, Ferrari cuestionó especialmente el desempeño de Cosachov. Según sostuvo, la psiquiatra “ignoró los signos de insuficiencia cardíaca” que presentaba Maradona y “no verificó la viabilidad de la internación domiciliaria” que se desarrollaba en una vivienda del country San Andrés, en Tigre.

También afirmó que la profesional “canceló la visita” que Di Spagna tenía prevista para el 19 de noviembre de 2020.

Qué dijo la Fiscalía sobre Perroni y Almirón

Ferrari también detalló las conductas que la acusación atribuye a los responsables del servicio de enfermería.

“El coordinador Mariano Perroni no compartió con el personal de enfermería la epicrisis del paciente, no controló el cumplimiento del servicio ni supervisó a los enfermeros a su cargo”, sostuvo.

Además, lo acusó de no haber tomado medidas ante las comunicaciones de riesgo y de haber participado “en la falsificación de las planillas de atención para simular controles inexistentes”.

Respecto de Ricardo Almirón, Ferrari señaló que “no advirtió síntomas evidentes de insuficiencia cardíaca”, consignó falsamente que Maradona había sido revisado y no realizó correctamente el cambio de guardia.

Según la acusación, el 25 de noviembre de 2020 no efectuó los controles vitales que, de acuerdo con la Fiscalía, podrían haber permitido salvar la vida del paciente.

Por qué pidieron absolver a Di Spagna

Uno de los principales cambios durante la jornada se produjo con la situación procesal de Pedro Di Spagna, para quien los fiscales decidieron no sostener la acusación.

El médico había atendido a Maradona una sola vez, el 12 de noviembre de 2020. Cuando regresó a la vivienda el 18 de noviembre, el exfutbolista no quiso recibirlo.

“Es el único que hizo lo que había que hacer. Pedimos la absolución de Di Spagna”, afirmó Ferrari ante el tribunal.

Horas antes, el fiscal había cuestionado con dureza las condiciones en las que Maradona atravesó sus últimos días y sostuvo que quienes estaban a cargo de su atención lo “colocaron en una situación de desamparo”.

Con los pedidos de pena formulados por la Fiscalía, el juicio entra ahora en la continuidad de la etapa de alegatos. Todavía resta escuchar a las demás partes del proceso, entre ellas las querellas y las defensas, antes de que el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro quede en condiciones de dictar su veredicto.