Los acusados por la muerte de Diego Maradona cruzaron responsabilidades antes de los alegatos

El juicio que busca determinar las responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona ingresó en su tramo final con una audiencia marcada por las últimas declaraciones de algunos de los acusados y por los cruces entre las distintas partes del proceso.

El neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, la médica Nancy Forlini y el médico Pedro Di Spagna tuvieron este martes la posibilidad de realizar sus últimas manifestaciones ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, integrado por Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

La jornada volvió a poner en escena las diferencias entre las defensas y las distintas posiciones respecto del tratamiento que recibió Maradona durante sus últimos días de vida. Los siete profesionales juzgados en este proceso están acusados de homicidio simple con dolo eventual, aunque cada una de las defensas sostiene argumentos diferentes respecto de la atención brindada al exfutbolista.

Uno de los planteos que tomó protagonismo fue el de Forlini, quien se desempeñaba como coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical. La médica sostuvo ante el tribunal que Luque y Cosachov eran quienes tenían el control de las decisiones médicas sobre Maradona.

Forlini afirmó que, desde su primer diálogo con Cosachov, quedó establecido que ambos eran los médicos tratantes y que estaban a cargo de las decisiones sobre el paciente. También explicó que había restringido el contacto directo de los enfermeros con los médicos porque, según su versión, recibían indicaciones telefónicas a distintos horarios y se generaba una situación que describió como un “teléfono descompuesto”.

Durante su declaración, Forlini negó haber tenido intereses económicos o personales vinculados con Maradona o su familia y sostuvo que su intervención estuvo relacionada con la organización del servicio de atención domiciliaria.

La médica también se refirió al impacto personal que tuvo para ella el proceso judicial y rompió en llanto durante su exposición.

El caso tiene como acusados, además de Luque, Cosachov y Forlini, al psicólogo Carlos Díaz, al coordinador de enfermeros Mariano Perroni, al enfermero Ricardo Almirón y al médico clínico Pedro Di Spagna. La enfermera Gisella Madrid, que también estuvo involucrada en la investigación original, será juzgada en un proceso separado.

El debate atravesó durante las últimas semanas una etapa centrada especialmente en los testimonios de peritos y especialistas convocados por las defensas. En septiembre, distintas declaraciones volvieron a poner en discusión la causa médica de la muerte y si el desenlace podía haber sido anticipado o evitado.

La discusión médica es uno de los puntos centrales del proceso. Mientras la acusación sostiene que Maradona atravesó un deterioro que requería una atención diferente, algunos peritos y especialistas presentados por las defensas cuestionaron esa interpretación.

Con las últimas declaraciones de los acusados, el juicio quedó encaminado hacia la etapa de alegatos, que comenzará el 8 de octubre. Allí la fiscalía, las querellas y las defensas expondrán sus respectivas conclusiones ante el tribunal antes de que los jueces avancen hacia la resolución del proceso.

La causa busca establecer si los profesionales que participaron del cuidado de Maradona incurrieron en conductas que tuvieron responsabilidad penal en su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. Hasta que exista una sentencia firme, las responsabilidades atribuidas a los acusados forman parte de las posiciones de las partes dentro del proceso judicial.