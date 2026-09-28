El fiscal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba en la causa que investiga al exjefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

El pedido se realizó luego de que el exfuncionario de Javier Milei presentara la documentación requerida para responder a las 20 dudas planteadas durante la investigación. Ahora, el fiscal busca profundizar el análisis de las operaciones con bitcoins y reconstruir la situación patrimonial de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

“Considerando que, entre las explicaciones brindadas por la defensa, se atribuyó el capital aplicado a partir del año 2014 a un ahorro familiar formado con anterioridad a partir de la actividad profesional de ambos cónyuges, a fin de corroborar la justificación brindada, corresponde reconstruir la situación patrimonial y los ingresos del matrimonio conformado por Manuel Adorni y Bettina Angeletti”, señaló Pollicita en el escrito.

En ese marco, pidió investigar la evolución del patrimonio del exjefe de Gabinete y su esposa “desde el inicio de su vida económica activa”, una vez que ambos alcanzaron la mayoría de edad.

Entre las medidas solicitadas al juez federal Ariel Lijo, el fiscal pidió el levantamiento del secreto fiscal. Para Adorni, requirió información correspondiente al período comprendido entre el 28 de febrero de 1998 y el 31 de diciembre de 2011, mientras que para Angeletti solicitó datos desde el 10 de octubre de 2000.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá aportar la totalidad de las declaraciones juradas presentadas en los impuestos a las ganancias, sobre los bienes personales y demás gravámenes. También deberá informar los regímenes en los que estuvieron inscriptos, las actividades declaradas, la información de terceros y de los regímenes informativos registrados a su respecto, además de una eventual adhesión a regímenes de exteriorización voluntaria de moneda, blanqueo o moratoria.

Asimismo, se solicitó todo otro dato patrimonial, tributario o de ingresos que figure en las bases del organismo, junto con las operaciones de compra de moneda extranjera realizadas por ambos.

Las operaciones con bitcoin

Otro de los puntos sobre los que avanzará la investigación son las operaciones con bitcoin. Según la explicación presentada por Adorni, estas permitirían justificar US$ 591.544,61 en efectivo que previamente no había declarado y parte de los gastos que quedaron bajo análisis.

En ese sentido, Pollicita busca determinar si las ocho billeteras mencionadas por el exfuncionario pertenecen efectivamente a él.

La defensa de Adorni, encabezada por Matías Ledesma, entregó junto con el escrito presentado la semana pasada un sobre cerrado y lacrado que contiene las claves privadas de acceso a esas direcciones. El sobre deberá ser abierto “única y exclusivamente bajo requerimiento judicial expreso”.

Por este motivo, el fiscal convocó al abogado para que concurra junto con un perito de parte, quien deberá llevar el sobre y una computadora portátil propia. El especialista de la defensa deberá ingresar a las cuentas mediante una billetera de administración y utilizar la función “Sign” o “Verify Message” en cada una de las direcciones de bitcoin para consignar un mensaje que será proporcionado por la fiscalía en ese mismo momento.

Luego, personal técnico especializado de la Policía Federal Argentina realizará una “verificación criptográfica mediante una herramienta compatible”. Para ello, cargará las direcciones correspondientes, el mensaje proporcionado y la firma obtenida por la defensa durante el procedimiento. El resultado deberá quedar registrado para cada una de las ocho direcciones de bitcoin.

Historia laboral y bienes

Pollicita también solicitó a la ANSES la historia laboral completa de Adorni y Angeletti. El pedido incluye los aportes registrados, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, altas y bajas en el Sistema Integrado Previsional Argentino y la actividad autónoma o monotributista.

Además, deberá informar cualquier prestación, asignación o ingreso que figure a nombre de ambos.

Por otra parte, el fiscal pidió a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) información sobre los vehículos que hayan tenido durante el período bajo investigación.

Finalmente, solicitó determinar si Adorni y Angeletti integraron sociedades, asociaciones o fundaciones como socios, accionistas, miembros de sus órganos de administración o fiscalización, o apoderados. En caso de que así sea, se deberá informar la denominación y el objeto de las entidades, los porcentajes de participación y las fechas de ingreso y egreso.