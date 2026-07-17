Con Milei presente, la AMIA volvió a exigir avances: “es como si estuviese adormecida o cajoneada”

A 32 años del atentado contra la AMIA, la comunidad judía volvió a reclamar justicia durante el acto central realizado frente a la sede reconstruida de Pasteur 633, en el barrio porteño de Once. Con la presencia del presidente Javier Milei, integrantes del Gabinete nacional y dirigentes políticos, el mensaje estuvo marcado por las críticas a la falta de avances en la investigación.

A las 9.53, el mismo horario en que explotó el coche bomba el 18 de julio de 1994, sonó la sirena que dio inicio a la ceremonia en homenaje a las 85 víctimas fatales y a los más de 300 heridos que dejó el ataque terrorista.

El presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, sostuvo que, pese al paso del tiempo, el terrorismo "no logró vencer" a la comunidad judía. Sin embargo, centró su discurso en el estado de la causa judicial.

"Durante este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa. Es como si estuviese detenida, adormecida o cajoneada", afirmó.

El reclamo para destrabar el juicio

Armoza pidió a la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, que resuelva la validez del juicio en ausencia para los acusados iraníes.

"No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos", expresó.

También cuestionó la actuación del juez Daniel Rafecas, a cargo de la instrucción de la causa.

"Debe concretar de inmediato los pasos previos al juicio oral. Es incomprensible esta lentitud en permitir que el proceso sobre el juicio en ausencia siga avanzando", sostuvo.

Críticas a fiscales y advertencia sobre las fronteras

Durante su discurso, el titular de la AMIA destacó el trabajo del fiscal Sebastián Basso, aunque reclamó profundizar la investigación.

En cambio, calificó como "nulo" el desempeño del fiscal Gonzalo Miranda y solicitó al procurador general Eduardo Casal que revise su designación.

Sobre el cierre, Armoza también advirtió sobre la seguridad fronteriza y mencionó especialmente la Triple Frontera y los pasos limítrofes con Bolivia y Chile.

"La vulnerabilidad de nuestros límites geográficos es un riesgo que ya no nos podemos permitir", afirmó, en un mensaje pronunciado frente al presidente Milei, que siguió el acto desde la primera fila acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.