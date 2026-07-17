La ceremonia por los 32 años del atentado a la AMIA volvió a poner el foco en una causa sin condenados

La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) realiza este viernes el acto central por el 32° aniversario del atentado terrorista del 18 de julio de 1994, considerado el ataque más grave de la historia argentina. La ceremonia se desarrolla frente a la sede de Pasteur 633, en el barrio porteño de Once, con la participación del presidente Javier Milei, funcionarios nacionales, dirigentes comunitarios y familiares de las víctimas.

El atentado provocó 85 muertos y más de 300 heridos, y más de tres décadas después la causa continúa sin condenados. Cada aniversario renueva el reclamo por el esclarecimiento del ataque y el castigo a todos los responsables.

La ceremonia comenzó con el sonido de la sirena que recuerda el momento exacto de la explosión y reúne a sobrevivientes, familiares, representantes de instituciones judías y autoridades nacionales.

Este año, el lema elegido es "Hoy no podemos perder la memoria", una consigna que busca mantener vigente el reclamo de justicia y el recuerdo de las víctimas del atentado. La conmemoración fue adelantada al viernes 17 de julio, ya que el sábado 18 coincide con el Shabat.

La presencia de Milei

Javier Milei volvió a asistir al acto central, acompañado por integrantes de su gabinete, en una señal de respaldo al reclamo de justicia impulsado por la comunidad judía.

La presencia del mandatario se suma a la de autoridades nacionales, dirigentes de la AMIA y la DAIA, familiares de las víctimas y representantes de distintos sectores políticos y sociales que participaron del homenaje.

A 32 años del atentado, el pedido sigue siendo el mismo: memoria, verdad y justicia, en una causa que continúa abierta y sin responsables condenados por el ataque terrorista.