La causa $LIBRA sumó un nuevo movimiento en la Cámara Federal de Casación Penal. Los jueces Daniel Petrone y Gustavo Hornos fueron sorteados para integrar, junto con Alejandro Slokar, el tribunal que deberá resolver las recusaciones presentadas contra magistrados de la Sala II.

La nueva integración tendrá que determinar si Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci continúan interviniendo en el expediente.

Según informó una fuente judicial a Noticias Argentinas, el sorteo se realizó este jueves 26 de noviembre. Por el momento, no existe una decisión sobre las recusaciones ni se informó una fecha para resolverlas.

Qué deberá resolver Casación

La discusión se produce en el marco de la revisión de la reincorporación de los querellantes en la causa $LIBRA. Las defensas de los acusados plantearon la recusación de integrantes de la Sala II y buscan que esos magistrados sean apartados de la intervención en el expediente.

Existe además otro planteo para que lo actuado por esa sala sea revisado por una integración diferente dentro de la propia Cámara Federal de Casación Penal.

Será ahora el tribunal conformado por Petrone, Hornos y Slokar el encargado de pronunciarse sobre las recusaciones.

La definición determinará si Ledesma y Yacobucci permanecen en la causa para intervenir en la revisión pendiente o si deberá modificarse la integración judicial para continuar con ese trámite.

Hasta que los camaristas se pronuncien, los planteos permanecen abiertos y no existe todavía una resolución que aparte a los jueces cuestionados.