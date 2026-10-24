Milei evalúa acciones legales por la causa $Libra y habló de las Elecciones 2027: "No veo a la gente votando para atrás"

El presidente Javier Milei anunció que evalúa iniciar acciones legales contra periodistas y medios de comunicación por la cobertura de la causa $Libra, la investigación vinculada con la presunta estafa con criptomonedas en la que fue sobreseído este viernes. Durante una entrevista con el programa La Previa, de Radio Mitre, cuestionó especialmente al diario La Nación y a uno de sus periodistas más renombrados, Hugo Alconada Mon.

El mandatario sostuvo que fue objeto de una operación mediática durante un año, ocho meses y nueve días. Sin embargo, aunque anticipó que recurriría a la Justicia contra quienes considera responsables, aclaró que primero deberá analizar los pasos a seguir junto con sus abogados.

En la misma entrevista, Milei cuestionó la comisión investigadora de $Libra creada en el Congreso y defendió sus posibilidades de reelección en 2027. Para sostener su pronóstico electoral, mencionó indicadores de inflación, actividad económica, pobreza y seguridad, y afirmó que confía en que los argentinos respaldarán la continuidad de su programa de gobierno.

Milei apuntó contra La Nación y periodistas por la causa $Libra

Durante la entrevista radial, el Presidente cuestionó la cobertura periodística del caso y dirigió sus críticas al grupo La Nación, a su responsable Fernando Saguier y al periodista Hugo Alconada Mon.

Cuando usted tiene enfrente a un hombre íntegro, ensúcielo con una mentira. Si tiene un delincuente, díganle la verdad. Me estuvieron ensuciando un año, ocho meses y nueve días", afirmó Milei.

El mandatario también rechazó las críticas por sus expresiones contra la prensa y sostuvo que, durante otras administraciones, el periodismo habría enfrentado mayores presiones. En ese contexto, mencionó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y, sin mencionarlo, se refirió al fiscal Natalio Alberto Nisman, quien fue encontrado muerto en su departamento el 18 de enero de 2015, horas antes de tener que presentarse a declarar ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados.

Milei vinculó sus acusaciones con el trabajo de Miguel Nathan Licht, presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, a quien mencionó por haber refutado, según su versión, las informaciones sobre $Libra durante una actividad en Nueva York.

Intentan generar caos para conseguir favores políticos. Nadie pidió disculpas por las aberraciones. Intentaron esmerilar con mentiras a la figura presidencial", sostuvo.

Qué dijo Milei sobre las acciones judiciales

Aunque inicialmente anunció que llevaría sus denuncias ante la Justicia, el Presidente moderó el alcance de su afirmación y señaló que la eventual presentación deberá ser evaluada con sus abogados. "Lo están analizando", sostuvo.

Milei anticipó que buscará la reelección en 2027

Además de referirse a la causa $Libra, el Presidente expresó confianza en sus posibilidades de continuar en el poder después de las elecciones presidenciales de 2027. Aseguró que está tranquilo frente al escenario electoral y vinculó sus expectativas con los resultados económicos y sociales que atribuye a su administración.

Estoy supertranquilo”, afirmó

El mandatario enumeró indicadores que, según su interpretación, respaldan la continuidad de su gestión. “¿Tenemos más inflación o menos? Menos inflación. ¿Tenemos más PBI per cápita o menos? Más. ¿Tenemos menos pobres, menos indigentes, menos chicos pobres? ¿Tenemos mejores condiciones de seguridad?”, planteó.

Consultado sobre la posibilidad de que los votantes definan su elección a partir de la situación económica personal, Milei se mostró confiado en obtener un nuevo mandato.

No veo a los argentinos votando para atrás”, sostuvo en alusión al kirchnerismo.

También cuestionó a los sectores opositores y afirmó que su espacio representa una alternativa de reformas frente a lo que describió como “cien años de decadencia”.

Milei cuestionó la comisión investigadora del Congreso

El Presidente también rechazó la creación de la comisión investigadora de la causa $Libra en el Congreso. A su entender, esa instancia representa una intromisión del Poder Legislativo en atribuciones que corresponden a la Justicia. “Es una irregularidad institucional enorme la creación de la Comisión. ¿Desde cuándo tiene que dedicarse el Congreso a investigar?”, cuestionó.

Milei agregó que considera que la comisión constituye “un avance de los poderes respecto a la Justicia” y calificó su conformación como un “disparate institucional”.

Cómo empezó el caso $Libra y qué resolvió la Justicia

La controversia se originó el 14 de febrero de 2025, cuando Milei difundió en su cuenta de X información sobre el proyecto vinculado con la criptomoneda $LIBRA. Después de una suba inicial de su cotización, el activo sufrió una fuerte caída que generó denuncias y reclamos de inversores.

La investigación buscó determinar si existían elementos para atribuir responsabilidades penales a las personas involucradas en el lanzamiento y en las operaciones relacionadas con el criptoactivo.

El viernes 23 de octubre de 2026, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dispuso el sobreseimiento de Milei, de Karina Milei y de otros nueve imputados. La resolución sostuvo que los hechos investigados no encuadraban en una figura penal, luego de que el fiscal federal Eduardo Taiano solicitara los sobreseimientos.

Además, la situación de la causa penal argentina debe diferenciarse de los reclamos tramitados en Estados Unidos. Los procesos tienen partes, objetos y efectos jurídicos diferentes. El nuevo capítulo se abre ahora en el terreno de la confrontación pública: Milei sostiene que fue perjudicado por una operación mediática y estudia posibles acciones legales contra periodistas y medios.

La entrevista completa al presidente Javier Milei en Radio Mitre