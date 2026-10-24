En la cena de la Fundación Faro, Javier Milei apuntó contra periodistas tras su sobreseimiento en la causa $Libra

El presidente Javier Milei apuntó contra periodistas y medios de comunicación durante la cena anual de la Fundación Faro, el think tank libertario que dirige Agustín Laje, después de su sobreseimiento en la causa $Libra. El encuentro se realizó este viernes 23 de octubre en el Yacht Club de Puerto Madero, con la presencia de funcionarios nacionales, empresarios y referentes del oficialismo.

Antes de desarrollar su discurso, el mandatario cuestionó las críticas que recibió durante la investigación judicial por el lanzamiento y posterior desplome de la criptomoneda $Libra. También acusó a sectores de la oposición y a medios de comunicación de impulsar una operación política contra su Gobierno.

"Quiero preguntar, y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias que buscaron manchar mi buen nombre y honor", afirmó Milei al referirse al tiempo transcurrido desde el inicio de la controversia.

El Presidente sostuvo que la decisión judicial dejó al descubierto, según su interpretación, una maniobra destinada a perjudicarlo políticamente. Sin embargo, sus declaraciones deben distinguirse de los fundamentos jurídicos del fallo: el sobreseimiento es una decisión judicial y no una validación automática de todas las afirmaciones políticas realizadas a partir de ella.

Milei habló de una operación política y apuntó contra la prensa

Durante su intervención, Milei defendió la resolución que lo desvinculó de la causa penal y cuestionó el tratamiento público que tuvo el expediente.

"La justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la tremenda operación política y mediática, cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial", sostuvo.

A continuación, aseguró que hubo un intento de "golpe de Estado por la vía institucional" y atribuyó el desenlace a la honestidad de su administración. También reivindicó el funcionamiento de las instituciones republicanas y cuestionó a quienes, según dijo, utilizaron el caso con fines políticos.

"Esta causa fue utilizada políticamente por sectores de la oposición, por el grupo La Nación y sus secuaces para extorsionar al Gobierno y evadir impuestos", expresó el mandatario.

Las acusaciones contra el medio y otros actores fueron formuladas por Milei durante su discurso. No deben interpretarse como hechos judicialmente acreditados por la sola existencia del sobreseimiento.

Los periodistas que mencionó Milei durante su discurso

El Presidente también dirigió sus críticas a periodistas que cubrieron la investigación o cuestionaron su actuación en el caso. Entre ellos nombró a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio.

"A los periodistas ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin, Luis Novaresio y todos los demás que utilizaron este tema. Que me expliquen quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron", manifestó.

Las expresiones profundizaron la confrontación del mandatario con periodistas y medios críticos de su gestión. El reclamo de Milei apuntó a obtener explicaciones y responsabilidades por las informaciones y opiniones difundidas durante los meses en que el caso $Libra ocupó un lugar central en la agenda política.

Qué ministros y dirigentes acompañaron a Milei

La cena anual de la Fundación Faro reunió a integrantes del Gabinete, referentes políticos y empresarios cercanos al oficialismo. Entre los asistentes mencionados se encontraban:

Karina Milei , secretaria general de la Presidencia y hermana del Presidente.

Luis Caputo , ministro de Economía.

Patricia Bullrich , senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) y exministra de Seguridad.

Diego Santilli, jefe de Gabinete..

Qué resolvió esta viernes la Justicia en la causa $Libra

El discurso de Milei se produjo después de que el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi resolviera sobreseer al Presidente, a Karina Milei y a otros nueve imputados en la investigación por la criptomoneda $LIBRA.

La decisión del 23 de octubre de 2026 alcanzó también a empresarios y personas vinculadas con el proyecto, entre ellos Mauricio Novelli y Hayden Mark Davis. Según la resolución, los hechos investigados no encuadraban en una figura penal. La medida se adoptó después de que el fiscal federal Eduardo Taiano solicitara los sobreseimientos.

El fallo constituye un hito en la investigación penal argentina, aunque su alcance procesal debe precisarse: la resolución pone fin al proceso respecto de las personas alcanzadas en los términos establecidos por el juez, y su firmeza depende de las condiciones procesales correspondientes.

El caso se había iniciado después de que Milei difundiera el proyecto de la criptomoneda en su cuenta de X, el 14 de febrero de 2025. Tras un aumento inicial de su cotización, el token sufrió una fuerte caída que generó denuncias y reclamos de inversores.

La investigación buscó determinar si existieron maniobras delictivas y qué responsabilidad podía corresponder a las personas vinculadas con el lanzamiento. El desenlace judicial local debe diferenciarse de otros procedimientos y reclamos relacionados con el activo digital.

El antecedente de una disputa política que atravesó al Gobierno

El caso $Libra se convirtió en uno de los episodios más sensibles para la administración de Milei desde febrero de 2025. La difusión presidencial del proyecto, el desplome posterior de la criptomoneda y las pérdidas denunciadas por inversores llevaron el tema a la Justicia y al Congreso.

El Congreso impulsó una comisión investigadora para examinar el caso. En paralelo, la difusión del token abrió cuestionamientos sobre el uso de la visibilidad presidencial para promocionar proyectos privados. También hubo actuaciones en Estados Unidos.

En octubre de 2026, una jueza federal de Nueva York desestimó una demanda colectiva de inversores contra Hayden Davis. Ese procedimiento es distinto de la causa penal argentina y sus efectos no deben confundirse con los del sobreseimiento dictado por Martínez De Giorgi.