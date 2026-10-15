Causa Propofol: elevaron el expediente a juicio, pero una fiscal apeló y pidió continuar la investigación

La causa que investiga el presunto robo de Propofol y otros insumos médicos del Hospital Italiano fue elevada a juicio oral, aunque el inicio del debate quedó en suspenso después de que la fiscal María Castany apelara la decisión por considerar que la investigación todavía no está completa.

En el expediente se encuentran procesados el anestesista Hernán Boveri y la médica residente Delfina “Fini” Lanusse, ambos acusados por administración fraudulenta, aunque con distinto grado de participación.

La causa había sido enviada al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17, pero Castany, fiscal que intervendría durante el juicio, se opuso al avance del expediente y sostuvo que la elevación resulta “prematura” porque todavía existen medidas de prueba pendientes de resolución.

Según indicaron fuentes vinculadas al caso, la discusión radica en que la investigación sería considerada completa respecto de Boveri, pero no en relación con Lanusse.

A partir de la apelación, el expediente se encuentra ahora en la Cámara Nacional de Casación Penal, que deberá resolver si la causa queda en condiciones de avanzar hacia el juicio o si debe continuar la investigación.

De qué están acusados Boveri y Lanusse

Boveri está procesado como supuesto autor del delito de administración fraudulenta, mientras que Lanusse fue procesada como presunta partícipe secundaria del mismo delito.

La investigación busca determinar las responsabilidades por la sustracción de Propofol y otros insumos médicos del Hospital Italiano. El anestesista es defendido por el abogado Matías Cúneo Libarona. Las defensas de los acusados ya habían apelado los procesamientos y también cuestionaron los embargos establecidos en su contra.

En el caso de Boveri, el embargo asciende a $70.929.520, mientras que para Lanusse fue fijado en $30.929.520.

Los abogados consideraron que esos montos son arbitrarios y desproporcionados y cuestionaron además la base probatoria de la imputación, que calificaron como sustentada en “hipótesis conjeturales” y “testimonios indirectos”.

La Cámara ya había confirmado los procesamientos

Los planteos de las defensas fueron rechazados por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que mantuvo los procesamientos y los embargos.

La nueva discusión judicial ya no gira sobre esas decisiones, sino sobre el momento procesal en el que se encuentra la investigación y si están dadas las condiciones para iniciar el juicio oral.

La definición quedó ahora en manos de Casación. Hasta que ese tribunal resuelva la apelación presentada por Castany, el comienzo del debate contra Boveri y Lanusse permanecerá pendiente.