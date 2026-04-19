Un operativo de seguridad permitió interceptar una encomienda con drogas de uso médico de alto riesgo en la terminal de ómnibus de Puerto Madryn, en Chubut. El envío provenía de Entre Ríos y derivó en la detención del destinatario y una serie de allanamientos en distintas provincias. El procedimiento se inició cuando un perro entrenado detectó un paquete sospechoso. Al abrirlo, los efectivos encontraron 50 ampollas de fentanilo líquido y frascos de remifentanilo en polvo, sustancias de uso estrictamente controlado por su potente efecto narcótico.

A partir de la investigación, el sospechoso fue identificado y detenido cuando se presentó a retirar la encomienda. Luego, con autorización judicial, se allanó su domicilio, donde se secuestraron celulares y documentación clave para avanzar en la causa.

El caso escaló con la intervención de la sede fiscal de Rawson, que coordinó operativos junto a Gendarmería Nacional Argentina en otras jurisdicciones. Como resultado, se realizaron allanamientos en Paraná vinculados al remitente del envío. En esos procedimientos se incautó una importante cantidad de sustancias: 148 frascos de propofol, 90 ampollas de morfina, más dosis de fentanilo, ketamina y remifentanilo, además de dinero en efectivo en pesos y moneda extranjera, armas de fuego y municiones.

Las autoridades destacaron que la coordinación entre fuerzas nacionales y provinciales fue clave para detectar el traslado ilegal de estos medicamentos, cuyo uso está regulado en el ámbito sanitario.

La investigación continúa para determinar el destino final de las sustancias y si existe una red organizada detrás del tráfico, sin descartar nuevas medidas en los próximos días.