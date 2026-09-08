Investigan la desaparición de 233 ampollas de fentanilo y propofol en un hospital de Rawson

La Justicia de Chubut investiga la desaparición de 233 ampollas de fentanilo y propofol del área de Terapia Intensiva del Hospital Subzonal Santa Teresita de Rawson. La denuncia fue presentada por trabajadores del centro de salud en noviembre de 2025, aunque la situación recién tomó estado público en las últimas horas. Según la presentación, se detectó la ausencia de 213 ampollas de fentanilo y 20 de propofol, medicamentos de uso controlado.

El expediente tuvo un recorrido entre la Justicia provincial y la federal. En un primer momento, la jueza provincial Karina Breckle declaró la incompetencia del fuero de Chubut y remitió las actuaciones a la Justicia Federal, ante la posibilidad de que se tratara de una desviación de sustancias controladas hacia un circuito ilegal.

El fiscal federal Fernando Gélvez rechazó ese traslado porque consideró que todavía no se habían realizado medidas básicas para determinar qué había sucedido. Finalmente, el juez federal Gustavo Lleral dispuso que el expediente regresara a la Justicia provincial.

Con la causa nuevamente en el ámbito provincial, la investigación deberá establecer cuándo desaparecieron los medicamentos, quiénes tenían acceso al sector y qué ocurrió con las ampollas.

Hasta el momento, no hay personas imputadas ni una hipótesis confirmada sobre el destino de la medicación. Tampoco se determinó judicialmente que haya existido un robo o una desviación deliberada.

El secretario de Salud de Chubut, Sergio Wisky, confirmó que se trata de la misma denuncia presentada el año pasado y aseguró que toda la documentación solicitada por la Justicia está disponible. El funcionario también explicó que el sistema sanitario provincial cuenta con protocolos específicos para el manejo de fentanilo, propofol y otros medicamentos controlados, que incluyen registros de los pacientes a los que se suministran y controles sobre las existencias.

La causa permanece abierta y ahora la Justicia de Chubut deberá avanzar con las medidas necesarias para reconstruir el circuito de los medicamentos y determinar si existió alguna irregularidad en su almacenamiento, registro o utilización.