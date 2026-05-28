La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el decomiso de bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad. El tribunal rechazó los recursos extraordinarios presentados por la defensa y habilitó el avance de la ejecución patrimonial.

La decisión judicial alcanza más de un centenar de bienes vinculados a Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, además del amigo de la familia y empresario Lázaro Báez, también condenado en la causa. Con esta resolución, la Justicia evitó que la discusión llegara a la Corte Suprema y continuará el proceso orientado a recuperar activos considerados parte del perjuicio económico causado al Estado.

Cuáles fueron las instancias de la Causa Vialidad

La causa Vialidad investigó presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. En 2022, Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. La condena quedó firme en 2025 tras la decisión de la Corte Suprema.

En abril de este año, Casación ya había ordenado avanzar sobre distintos bienes de la familia Kirchner al considerar que podían ser decomisados incluso si habían sido transferidos o heredados.

El decomiso incluye propiedades, sociedades y otros activos vinculados a los condenados. Según estimaciones judiciales difundidas en el expediente, el monto total que busca recuperar el Estado supera los 684 mil millones de pesos.

La defensa de Cristina Kirchner había cuestionado la inclusión de bienes pertenecientes a sus hijos y sostuvo que existía una persecución política detrás de las medidas patrimoniales.