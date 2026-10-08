Causa Vialidad: rechazaron un pedido de Florencia y Máximo Kirchner para frenar el decomiso de bienes

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos presentados por Florencia y Máximo Kirchner para intentar suspender el proceso de decomiso de bienes en la causa Vialidad y dejó habilitada la continuidad de las medidas patrimoniales dispuestas por el Tribunal Oral Federal N.º 2.

La decisión fue adoptada por unanimidad por la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.

El proceso busca recuperar $685.000 millones como consecuencia de la condena dictada en la causa por irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.

Máximo y Florencia Kirchner no fueron condenados en el juicio de Vialidad. Sin embargo, existen bienes de su patrimonio alcanzados por las actuaciones de decomiso al considerar la Justicia que tienen vinculación con los activos sobre los que debe ejecutarse la sentencia.

La defensa mantiene, de todos modos, un recurso de queja pendiente de resolución ante la Corte Suprema de Justicia.

Por qué Casación rechazó los planteos

El abogado Luis Joel Goldin, representante de los hijos de Cristina Fernández de Kirchner, había apelado una resolución del Tribunal Oral Federal N.º 2 del 14 de septiembre.

La defensa pretendía suspender el incidente de ejecución y las medidas cautelares mientras la Corte Suprema analiza el planteo que todavía tiene pendiente. Entre sus argumentos sostuvo que continuar con el procedimiento antes de una decisión definitiva del máximo tribunal podría afectar el debido proceso, la defensa en juicio y el derecho de propiedad.

También planteó que los efectos económicos del decomiso podrían recaer sobre personas que no fueron condenadas en la causa.

Casación, sin embargo, consideró que los recursos no reunían los requisitos formales necesarios para habilitar la intervención de esa instancia.

Hornos explicó que la resolución cuestionada no constituye una sentencia definitiva ni puede equipararse a una, ya que no pone fin al proceso ni impide que continúen las actuaciones.

Los camaristas también remarcaron que el TOF N.º 2 no rechazó definitivamente los pedidos de las defensas, sino que postergó su tratamiento.

Además, consideraron que no se acreditó un perjuicio concreto, actual y de imposible reparación posterior.

Qué pasa con los bienes de Hotesur y Los Sauces

El fallo también alcanzó un recurso presentado por Sebastián José Sánchez, director titular de Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., empresas en las que Máximo y Florencia Kirchner son accionistas mayoritarios.

Las sociedades cuestionaron el mantenimiento de embargos sobre 13 inmuebles y argumentaron que el congelamiento de esos activos afecta su funcionamiento comercial.

La defensa sostuvo además que las empresas cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios y, por lo tanto, deben tener la posibilidad de discutir la eventual afectación de sus bienes.

Casación señaló que el pedido del Ministerio Público Fiscal sobre esos activos todavía no fue sometido a debate entre las partes. Por ese motivo, consideró que no existe una vulneración del derecho de defensa, ya que Hotesur y Los Sauces podrán presentar sus argumentos cuando se analice específicamente el destino de sus propiedades.

El planteo pendiente ante la Corte Suprema

Otro de los puntos centrales del fallo es que la existencia de una queja pendiente ante la Corte Suprema no impide que el Tribunal Oral avance con actos preparatorios y medidas cautelares destinadas a garantizar una eventual ejecución del decomiso.

Los camaristas aclararon además que los embargos tienen carácter preventivo, por lo que no modifican actualmente la titularidad de los inmuebles ni determinan cuál será su destino definitivo.

Con el rechazo de Casación, el TOF N.º 2 puede continuar con las actuaciones patrimoniales destinadas a ejecutar el decomiso por $685.000 millones. En paralelo, permanece pendiente la resolución de la Corte Suprema sobre el planteo presentado por la defensa de Florencia y Máximo Kirchner.