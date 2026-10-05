El Gobierno nacional puso en marcha este lunes la segunda etapa del Sistema de Retiro Voluntario de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), como parte del proceso de reducción de la planta estatal impulsado por la administración de Javier Milei.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1220/2026, publicada en el Boletín Oficial, y establece las condiciones que deberán cumplir los trabajadores interesados, los montos correspondientes a la gratificación extraordinaria y las diferentes modalidades de pago.

Esta nueva convocatoria se produce luego de una primera etapa, implementada mediante la Resolución 118/2026, en la que 609 trabajadores aceptaron el retiro voluntario, sobre una estimación inicial de 900 agentes.

Según argumentó el Ejecutivo en la normativa, el sistema busca garantizar “la razonabilidad operativa y el uso eficiente de los recursos públicos” y establecer una dotación de personal acorde con las necesidades del organismo.

Quiénes pueden acceder al retiro voluntario

La convocatoria está dirigida al personal de planta permanente y trabajadores con contratos por tiempo indeterminado que tengan más de un año de antigüedad en Vialidad Nacional.

El régimen también establece una serie de situaciones que impiden acceder al beneficio.

Quedan excluidos los trabajadores procesados o condenados por delitos contra la administración pública, quienes se encuentren involucrados en procedimientos disciplinarios, hayan iniciado su trámite jubilatorio o presentado la renuncia.

Tampoco podrán ingresar quienes mantengan litigios laborales pendientes contra el Estado, salvo que desistan expresamente de esas acciones.

Los empleados que tengan mandatos sindicales vigentes deberán, en tanto, renunciar al cargo y a la tutela sindical para poder incorporarse al programa.

Una vez aceptada la solicitud, el trabajador deberá firmar un acuerdo de desvinculación. La adhesión implica además que no podrá reingresar ni prestar servicios para el Estado Nacional durante cinco años.

Cuánto cobrarán los trabajadores que adhieran

La gratificación extraordinaria se calculará tomando como referencia el haber bruto remunerativo correspondiente al mes anterior a la entrada en vigencia del reglamento.

El Gobierno estableció tres alternativas:

Opción 1: pago equivalente al 90% de un haber de egreso por cada año de antigüedad -o fracción superior a tres meses-, con un máximo computable de 24 años.

Opción 2: pago del 85% del haber por cada año de antigüedad, también con un límite de 24 años, más una suma por “cobertura asistencial” equivalente a 12 meses de aportes y contribuciones de obra social, calculados al 9% sobre el mes anterior al cese.

Opción 3: destinada exclusivamente al personal de 64 años o más que no reúna los aportes necesarios para jubilarse. Utiliza el cálculo de la primera opción, aunque limita la antigüedad computable a 12 años.

La gratificación será independiente de la liquidación final por la desvinculación, que incluirá el proporcional del Sueldo Anual Complementario (SAC) y las vacaciones pendientes.

Los pagos podrán extenderse hasta ocho meses

La cantidad de cuotas dependerá del monto final que corresponda a cada trabajador.

Las gratificaciones de hasta $10 millones se pagarán de una sola vez. Cuando el monto sea superior a $10 millones e inferior a $20 millones, se abonará en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

Para sumas de entre $20 millones y $30 millones, el pago se dividirá en cinco cuotas. Cuando la gratificación supere los $30 millones, Vialidad Nacional podrá abonarla en ocho cuotas mensuales.

La primera cuota -o el pago completo cuando corresponda- deberá depositarse en la cuenta sueldo del trabajador dentro de los primeros cinco días hábiles administrativos del mes siguiente a la firma del acuerdo de desvinculación.

Con esta segunda convocatoria, el Ejecutivo profundiza el proceso iniciado durante la primera parte del año, cuando 609 agentes aceptaron abandonar el organismo mediante el régimen de retiro voluntario.