Las intensas precipitaciones que se registran en distintos sectores de Neuquén llevaron a Vialidad Provincial a solicitar extrema precaución a quienes deban circular por las rutas. El organismo mantiene un monitoreo sobre la red vial ante posibles complicaciones vinculadas con la acumulación de agua, anegamientos y movimientos de material.

Las condiciones meteorológicas previstas para este miércoles podrían generar dificultades en distintos corredores provinciales. Desde los organismos de emergencia también advirtieron por la presencia de lluvias en buena parte del territorio, nevadas en sectores cordilleranos y una posible reducción de la visibilidad, por lo que recomendaron evitar desplazamientos innecesarios.

Vialidad Provincial pidió extrema precaución a quienes deban circular por las rutas.

Uno de los principales riesgos durante estos episodios son los deslizamientos, desprendimientos y acumulación de agua sobre la calzada, especialmente en zonas de montaña. Ante este escenario, Vialidad solicita a los conductores reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y respetar las indicaciones que puedan establecerse en los sectores afectados.

La situación se suma a los antecedentes recientes de afectaciones en distintos corredores neuquinos, donde las precipitaciones provocaron anegamientos, desbordes y deslizamientos. En septiembre, por ejemplo, Vialidad debió intervenir en sectores de las rutas provinciales 23, 48 y 65, mientras que algunos accesos permanecieron restringidos por cuestiones de seguridad.

Los organismos recomiendan consultar el estado de las rutas antes de emprender un viaje.

Desde los organismos provinciales remarcaron la importancia de consultar el estado de las rutas antes de viajar y evitar circular por sectores comprometidos. También se recomienda prestar especial atención en los tramos cordilleranos, donde las condiciones pueden cambiar rápidamente y la presencia de agua, barro o nieve puede afectar la transitabilidad.