"Que no quede en el olvido": el mensaje de Neuquén a casi 32 años del atentado a la AMIA

A 32 años del atentado contra la AMIA, el Centro Hebraico de Neuquén convocó a un acto conmemorativo que se realizará este viernes a las 9.30 en su sede de Alderete 1700. La ceremonia será abierta a toda la comunidad y contará como principal orador con el juez federal del Tribunal Oral Federal de Neuquén, Pablo Matkovic.

La actividad es organizada por el Centro Hebraico de Neuquén, la comunidad judía de Allen, Cipolletti y Neuquén y la DAIA Alto Valle. El objetivo es mantener viva la memoria de las 85 personas asesinadas en el atentado del 18 de julio de 1994 y renovar el histórico reclamo de justicia.

El atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) continúa siendo el ataque terrorista más grave de la historia argentina. A más de tres décadas del hecho, la causa judicial mantiene pedidos de captura internacional contra ciudadanos iraníes, pero no existen condenas contra los autores intelectuales del ataque.

Neuquén volverá a recordar a las víctimas del atentado

El acto conmemorativo reunirá a representantes de instituciones religiosas, autoridades provinciales y municipales, integrantes de la comunidad judía y vecinos que cada año acompañan el homenaje.

El presidente del Centro Hebraico de Neuquén, Fabián Najman, sostuvo que el eje central de esta edición será la memoria y la necesidad de seguir reclamando justicia.

"No debemos permitir que esto quede en el olvido. Las víctimas y sus familias merecen justicia", expresó durante una entrevista con AM550 La Primera.

El homenaje incluirá además la participación de jóvenes, quienes compartirán su mirada sobre un hecho que ocurrió antes de que nacieran.

La memoria como compromiso de las nuevas generaciones

Naman destacó que uno de los aspectos más importantes del acto será la participación de adolescentes pertenecientes a la comunidad.

Según explicó, la transmisión de lo ocurrido en 1994 forma parte del trabajo educativo que realizan durante todo el año, con mayor profundidad cuando se acerca un nuevo aniversario.

"Nuestra obligación es transmitir lo que ocurrió para que nunca vuelva a repetirse", afirmó.

Un testimonio marcado por el atentado

El presidente del Centro Hebraico recordó que el día del atentado vivía en Buenos Aires y se encontraba a pocas cuadras del lugar donde explotó el coche bomba.

Contó que conocía personas que trabajaban en la AMIA y que llegó hasta las inmediaciones poco después de la explosión.

"Fue una imagen dantesca. Con el paso de los años el dolor se atenúa, pero cuando llegan estas fechas todo vuelve", recordó.

¿Qué se sabe hoy sobre la causa AMIA?

A 32 años del atentado, el expediente continúa siendo uno de los más complejos de la historia judicial argentina.

La investigación atravesó numerosas irregularidades, causas por encubrimiento y cambios de magistrados. Existen pedidos de captura internacional contra varios ciudadanos iraníes señalados por la Justicia argentina, pero ninguno fue detenido para ser juzgado en el país.

El reclamo de los familiares continúa siendo el mismo desde 1994: verdad, justicia y el fin de la impunidad.

Un ataque contra toda la sociedad argentina

Najman insistió en que el atentado no debe interpretarse únicamente como un ataque contra la comunidad judía.

"Fue un atentado contra toda la sociedad civil argentina", remarcó.

Recordó que muchas de las víctimas eran personas que simplemente transitaban por la zona cuando explotó el coche bomba.

Cómo participar del acto

El homenaje se realizará:

Viernes 17 de julio a las 9.30

Centro Hebraico de Neuquén

Alderete 1700

Actividad abierta a toda la comunidad.

Los organizadores convocaron a vecinos, instituciones y autoridades a participar de la ceremonia para acompañar el reclamo de memoria y justicia.

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