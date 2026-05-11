La Cámara Federal de Casación Penal le concedió este lunes la prisión domiciliaria al exministro Julio De Vido y ordenó que continúe cumpliendo su condena en su casa. Los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci revocaron la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) que había negado el beneficio, y el TOF 4 ya dispuso el traslado de manera inmediata.

La resolución se basó en el infarto que sufrió el exfuncionario el 1 de abril, que derivó en una angioplastia con colocación de stent, y en los informes del Cuerpo Médico Forense que advirtieron que De Vido, de 76 años, presenta un "alto riesgo cardiovascular". Entre sus patologías figuran diabetes insulinodependiente, fibrilación auricular persistente e hipertensión arterial.

Los médicos forenses fueron contundentes: si no se cumplían las exigencias de atención médica necesarias, "el entorno carcelario se consideraría un lugar inadecuado para su alojamiento, incrementando el riesgo de descompensaciones y de la aparición de trastornos irreparables para su salud". Casación concluyó que la cárcel de Ezeiza no puede garantizar los cuidados que el exfuncionario requiere en este momento. La Cámara también le encomendó al juez de ejecución que mantenga un control periódico sobre De Vido.

El exministro de Planificación cumple una condena de cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como partícipe necesario de la Tragedia de Once. El fallo original del TOF N°4, dictado en 2018, determinó que De Vido no controló el uso de los fondos públicos destinados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), que operaba la línea Sarmiento, pese a los reiterados informes que alertaban sobre el mal funcionamiento del servicio. La condena fue ratificada por Casación y en 2024 la Corte Suprema confirmó su responsabilidad penal, aunque ordenó revisar la pena, que finalmente quedó en cuatro años.

La Tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012, cuando una formación del tren Sarmiento no logró frenar al llegar a la estación terminal. El accidente dejó 51 muertos y más de 700 heridos.