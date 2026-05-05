La vicepresidenta Victoria Villarruel publicó un mensaje irónico en medio de la polémica por las refacciones de lujo que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizó en su casa de un barrio cerrado, y le deseó a un seguidor “una cascada de éxitos”.

Sin identificar al destinatario, Villarruel compartió en su cuenta de X un posteo que simplemente decía: “Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!!”

Los seguidores de Villarruel respondieron con numerosos comentarios celebrando la publicación e incluso compartieron memes relacionados con la situación de Adorni ante la Justicia.

La vicepresidenta, enfrentada desde 2024 con el presidente Javier Milei y, en general, con La Libertad Avanza, pareció ironizar sobre Adorni tras revelarse que el jefe de Gabinete había gastado unos 245.000 dólares en la refacción de su casa en Indio Cuá Country Club, que incluyó una cascada artificial.

Villarruel mantiene enfrentamiento abierto con Milei, incluso evitando saludos en actos públicos compartidos.

El contratista responsable de los trabajos en la vivienda de 400 metros cuadrados declaró ayer, como testigo en la causa que investiga a Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito, que los arreglos costaron alrededor de 245.000 dólares, incluyendo la cascada sobre la piscina del inmueble.

Villarruel mantiene un enfrentamiento abierto con el Gobierno libertario, que comenzó como un distanciamiento y se consolidó en conflicto político, llegando incluso a que Milei no la saludara en actos públicos compartidos.