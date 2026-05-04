Refacciones millonarias en la casa de Adorni: el contratista confirmó pagos en dólares ante la Justicia

La causa judicial que analiza la evolución patrimonial de Manuel Adorni incorporó una declaración que podría resultar determinante: el contratista Matías Tabar afirmó haber cobrado US$ 245 mil en efectivo por las obras realizadas en la propiedad del funcionario.

Ante el fiscal Gerardo Pollicita, el empresario explicó que las refacciones fueron de gran envergadura e incluyeron intervenciones estructurales y mejoras exteriores, lo que elevó significativamente el valor del inmueble.

Las tareas se desarrollaron durante casi un año y abarcaron múltiples sectores de la vivienda, lo que, según el testimonio, justificaría el monto percibido por los trabajos ejecutados.

Como parte de su presentación, Tabar entregó documentación técnica y financiera y autorizó el análisis de su teléfono celular, con el objetivo de aportar transparencia a su vínculo con el jefe de Gabinete y su círculo cercano.

En paralelo, la causa continuará con nuevas declaraciones, entre ellas la de testigos vinculados a operaciones inmobiliarias y movimientos de dinero, en un expediente que intenta esclarecer el origen de los fondos utilizados en estas inversiones.