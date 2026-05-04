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Confirman pagos en efectivo

Refacciones millonarias en la casa de Adorni: el contratista confirmó pagos en dólares ante la Justicia

La declaración se dio en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga la Justicia federal.

Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 04 de mayo de 2026 a las 18:27
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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La causa judicial que analiza la evolución patrimonial de Manuel Adorni incorporó una declaración que podría resultar determinante: el contratista Matías Tabar afirmó haber cobrado US$ 245 mil en efectivo por las obras realizadas en la propiedad del funcionario.

Ante el fiscal Gerardo Pollicita, el empresario explicó que las refacciones fueron de gran envergadura e incluyeron intervenciones estructurales y mejoras exteriores, lo que elevó significativamente el valor del inmueble.

Las tareas se desarrollaron durante casi un año y abarcaron múltiples sectores de la vivienda, lo que, según el testimonio, justificaría el monto percibido por los trabajos ejecutados.

Como parte de su presentación, Tabar entregó documentación técnica y financiera y autorizó el análisis de su teléfono celular, con el objetivo de aportar transparencia a su vínculo con el jefe de Gabinete y su círculo cercano.

En paralelo, la causa continuará con nuevas declaraciones, entre ellas la de testigos vinculados a operaciones inmobiliarias y movimientos de dinero, en un expediente que intenta esclarecer el origen de los fondos utilizados en estas inversiones.

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