Cascada, parrilla y pileta: las excéntricas reformas millonarias de Adorni en su casa de country

En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, nuevos detalles sobre los gastos en la vivienda de Manuel Adorni en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, suman polémica: una parrilla valuada en miles de dólares, una pileta con cascada y una serie de reformas que elevaron considerablemente el valor del inmueble.

El dato central surgió de la declaración judicial de Matías Tabar, contratista y so º1234564cio del grupo Alta Arquitectura, quien confirmó ante el fiscal federal Gerardo Pollicita haber recibido 245.000 dólares en efectivo para llevar adelante las refacciones.

Tabar confirmó haber recibido 245.000 dólares para las costosas reformas de Adorni.

Tabar fue citado a indagatoria como parte de la investigación en curso y, durante su exposición en los tribunales de Comodoro Py, aportó documentación respaldatoria que incluye presupuestos, contratos y facturas.

Según detalló, las obras se extendieron durante diez meses —entre septiembre de 2024 y julio de 2025— sobre un lote de 400 metros cuadrados. Los trabajos incluyeron pisos, paredes, la construcción de un quincho, una pileta y una cascada en el jardín, además de otros elementos de alto costo que forman parte del equipamiento del inmueble.

Los gastos más llamativos

Entre los gastos más llamativos aparece la incorporación de una parrilla de lujo, valuada en alrededor de 15.000 dólares, en línea con el perfil de las mejoras realizadas en la propiedad. El conjunto de las refacciones implicó un desembolso que supera ampliamente los 120.000 dólares que el propio Adorni habría pagado originalmente por la compra de la vivienda.

La magnitud de los trabajos y el volumen de dinero declarado por el contratista se convirtieron en un punto clave para la causa, que busca determinar si existe una desproporción entre los ingresos del funcionario y su patrimonio.

Mientras avanza la investigación judicial, los detalles sobre los gastos en la propiedad refuerzan las sospechas en torno al origen de los fondos utilizados, en un contexto donde el caso ya genera fuerte repercusión política y mediática.

