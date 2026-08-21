Cierra Aeroparque: cuándo será y cómo se modificarán 900 vuelos

El Aeroparque Jorge Newbery permanecerá cerrado durante 55 horas por trabajos de mantenimiento en su pista principal. El cierre comenzará el martes 25 de agosto a las 9 y se extenderá hasta las 16 del jueves 27, período durante el cual no habrá despegues ni aterrizajes.

La medida afectará a unos 900 vuelos nacionales e internacionales que estaban previstos para esas jornadas. Según informó Aeropuertos Argentina, alrededor del 40% de las operaciones, unas 360, serán reprogramadas, mientras que las 540 restantes serán trasladadas temporalmente al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El traslado de las operaciones generará un fuerte incremento de la actividad en Ezeiza. Durante esos dos días, el aeropuerto internacional tendrá unas 940 operaciones, frente a las aproximadamente 530 que suele registrar habitualmente. Esto representa un aumento cercano al 80%.

Los vuelos internacionales que estaban previstos desde Aeroparque también serán derivados a Ezeiza durante el período de cierre. La modificación de los horarios y la reubicación de cada vuelo estará a cargo de las aerolíneas, por lo que los pasajeros deberán consultar previamente el estado de su operación antes de dirigirse al aeropuerto.

Aunque el cierre total se extenderá durante 55 horas, Aeroparque tendrá algunas operaciones antes de que comience y después de que finalice la interrupción. El martes 25 funcionará durante nueve horas, mientras que el jueves 27 retomará la actividad durante ocho horas. En esos períodos se estima que habrá cerca de 180 vuelos.

El motivo del cierre son trabajos de mantenimiento preventivo sobre la pista principal, que requieren que el aeropuerto permanezca completamente fuera de servicio durante la ejecución de las tareas. Según explicó Aeropuertos Argentina, las fechas fueron seleccionadas con el objetivo de reducir el impacto operativo y facilitar la redistribución de los vuelos hacia Ezeiza.

Las tareas forman parte de un plan integral de mejoras para Aeroparque, que contempla una inversión de US$85 millones. El proyecto busca ampliar y modernizar distintos sectores del aeropuerto y acompañar el crecimiento que tuvo el movimiento de pasajeros en los últimos años.

Entre las obras previstas se encuentra la ampliación de los controles de seguridad y de los escáneres para vuelos domésticos. También están contempladas mejoras tecnológicas en el sector de check-in y la construcción de una nueva sala VIP.

El plan incluye además espacios destinados a personas con discapacidad y adultos mayores, junto con nuevos locales gastronómicos. Las intervenciones buscan mejorar tanto la capacidad operativa como los servicios disponibles para los pasajeros que utilizan la terminal aérea.

El cierre se produce en un contexto de crecimiento sostenido del movimiento de Aeroparque. Durante 2025, el aeropuerto recibió 17,8 millones de pasajeros, un 19,2% más que durante 2024. Con ese volumen, se convirtió en el aeropuerto con mayor movimiento del país, por encima de Ezeiza.

Por lo tanto, quienes tengan un vuelo previsto entre el martes 25 y el jueves 27 deberán verificar directamente con su aerolínea si la operación fue reprogramada o trasladada a Ezeiza, ya que los cambios dependerán de cada compañía.