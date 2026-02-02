El futuro del Golfo San Matías ya se empieza a escribir en el aire. El aeropuerto Antoine de Saint Exupéry de San Antonio Oeste será remodelado de manera integral gracias a la inversión de las empresas hidrocarburíferas que tendrán sus bases de exportación en la costa rionegrina. La obra, que permitirá incluso vuelos nocturnos y privados internacionales, se convierte en un paso decisivo para el desarrollo energético y turístico de la región.

La pista, que hoy presenta un deterioro evidente, será repavimentada en su totalidad y contará con 1.800 metros de largo por 30 de ancho, además de calles de rodaje nuevas y una salida en ángulo de 45 grados. El balizamiento se renovará con tecnología LED, luces de borde y balizas de umbral y fin de pista, garantizando operaciones seguras en horarios nocturnos. Como detalle de impacto, la plataforma de maniobras tendrá 6.000 metros cuadrados, una dimensión que marca la magnitud de la inversión.

Pero la obra no solo apunta al sector energético. Legisladores como Fernando Frugoni (CC-ARI), junto a Marcela Rossio y Luis Noale (JSRN), destacaron que la recuperación del aeropuerto será clave para el desarrollo industrial, turístico y sanitario de la región. “Recuperaremos una herramienta fundamental”, adelantaron, subrayando que la conectividad aérea será vital para acompañar el crecimiento productivo que se proyecta en el Golfo San Matías.

Además, el impacto turístico será inmediato: el balneario Las Grutas y los destinos ubicados en un radio de 100 kilómetros se verán beneficiados con la llegada de vuelos comerciales y privados. Durante el tiempo que duren las obras, los vuelos locales estarán suspendidos, aunque se reforzará la seguridad del predio con cámaras de monitoreo, nueva cartelería y tareas de preservación de pista en conjunto con el municipio y Vialidad Provincial.

La remodelación permitirá también la operación de aeronaves ejecutivas utilizadas por las empresas petroleras para el traslado de personal jerárquico, cargas especiales y vuelos sanitarios de alta complejidad. Así, el aeropuerto que lleva el nombre del célebre escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry, quien en 1929 utilizó San Antonio Oeste como escala de Aeroposta Argentina, se prepara para volver a ser protagonista de la historia.