Citaron a indagatoria a José Luis Espert por una causa de presunto lavado de dinero

La Justicia federal resolvió citar a José Luis Espert a declaración indagatoria en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, una causa que analiza movimientos financieros realizados a partir de una transferencia de 200.000 dólares recibida por el dirigente político en 2020.

La medida fue impulsada por la fiscalía que investiga el expediente y ahora deberá ser instrumentada por el juez interviniente. El foco de la pesquisa está puesto en el origen de los fondos y en el destino que tuvieron una vez ingresados al patrimonio del economista.

Según la investigación, el dinero fue transferido desde una cuenta vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, quien enfrenta problemas judiciales en Estados Unidos y admitió delitos relacionados con fraude y lavado de activos ante la Justicia de ese país.

Los investigadores sostienen que parte de esos fondos habría sido utilizada posteriormente para realizar distintas operaciones patrimoniales, entre ellas la adquisición de vehículos y la participación en proyectos inmobiliarios. Por ese motivo, además de Espert, también quedaron bajo análisis otras personas y sociedades vinculadas a las transacciones.

La defensa del economista aseguró que los 200.000 dólares correspondieron al pago de un contrato de consultoría internacional vinculado a un proyecto minero en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía consideró que hasta el momento no existen elementos suficientes que acrediten de manera concluyente la prestación efectiva de esos servicios ni la justificación comercial del desembolso.

En ese contexto, la declaración indagatoria buscará profundizar las explicaciones sobre la operación y esclarecer la relación financiera entre Espert y Machado, quien además tuvo vínculos con la campaña presidencial que el economista encabezó en 2019.

La causa continúa en etapa de instrucción y la Justicia procura determinar si las operaciones investigadas tuvieron una finalidad legítima o si existieron maniobras destinadas a ocultar el origen de los fondos, una cuestión que será clave para el avance del expediente.