Después de haberse declarado “no culpable” cuando fue extraditado a Estados Unidos, Federico “Fred” Machado dio un giro total en su defensa y terminó admitiendo delitos de lavado de activos y fraude fiscal en un acuerdo que busca dejarlo afuera de las acusaciones por narcotráfico.

El financista vinculado políticamente a José Luis Espert permanece detenido desde hace seis meses en una cárcel de Oklahoma y ahora apuesta a conseguir una condena mucho menor a través de una negociación con la fiscalía norteamericana.

La jugada todavía necesita la aprobación del juez de la causa, pero ya expuso una estrategia que cambió radicalmente en pocos meses: de negar todas las acusaciones a reconocer delitos económicos para intentar evitar el escenario más grave dentro del expediente narco.

El acuerdo que podría reducirle la condena

Según trascendió desde Estados Unidos, Machado aceptó declararse culpable de dos delitos: lavado de activos y fraude fiscal. A cambio, la fiscalía avanzaría en excluirlo de las acusaciones vinculadas al narcotráfico.

El acuerdo no fija todavía una pena concreta, pero el entorno del empresario buscaría obtener un fuerte recorte de la condena e incluso acceder a una eventual liberación en pocos meses, tomando en cuenta el tiempo que ya pasó bajo prisión domiciliaria en Río Negro antes de ser extraditado.

La maniobra judicial tomó aún más relevancia porque la ex socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, siguió un camino completamente distinto: admitió cargos narco y terminó condenada a 16 años de prisión en 2023.

El caso que golpeó a Espert y volvió a meter ruido político

La causa explotó políticamente durante la campaña electoral de 2025, cuando José Luis Espert terminó bajándose de la lista de candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Machado había sido señalado como financista del espacio Avanza Libertad, lo que convirtió el expediente judicial en un problema político de alto impacto para el oficialismo libertario.

En medio del nuevo giro judicial, el presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente a Espert y apuntó contra el periodismo y la oposición.

“Finalmente, la Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de inocencia respecto del narcotráfico”, escribió Milei en su cuenta de X.

Sin embargo, la situación judicial de Machado todavía no quedó resuelta. El juez del caso deberá definir en las próximas horas si homologa el acuerdo alcanzado con la fiscalía y si efectivamente el financista queda desligado de las acusaciones más graves.

De financista político a preso en Estados Unidos

Machado fue extraditado a Texas en noviembre de 2025 y desde entonces permanece detenido en Estados Unidos mientras avanza el expediente federal en su contra.

Cuando llegó al país norteamericano, el empresario se declaró inocente de todos los cargos. Pero seis meses después cambió completamente de postura y avanzó hacia un acuerdo judicial que podría modificar de manera drástica su situación procesal.

El caso volvió a poner en escena una trama que mezcla financiamiento político, lavado de dinero, fraude fiscal y acusaciones por narcotráfico, en un expediente que todavía mantiene abiertos varios interrogantes.