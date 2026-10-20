La Ciudad de Buenos Aires intervino en el conflicto del subte y ordenó garantizar el 50% del servicio

El conflicto que paralizó este martes la red de subterráneos de Buenos Aires sumó una nueva instancia. El Gobierno porteño intimó formalmente a los gremios, empresas y organismos involucrados a garantizar un servicio mínimo del 50% en cada una de las seis líneas y el Premetro, mientras el jefe de Gobierno, Jorge Macri, respaldó las detenciones que desencadenaron la protesta.

La decisión fue adoptada por la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad mediante la Resolución 1201/SECTE/26, después de que los metrodelegados interrumpieran completamente el servicio en rechazo a los arrestos ocurridos durante una protesta en la estación Juan Manuel de Rosas, de la Línea B.

La resolución exige restablecer al menos la mitad de la prestación y alcanza a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Asociación de Supervisores de Subterráneos de la República Argentina (ASdRA), la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), Emova Movilidad y Subterráneos de Buenos Aires (Sbase).

Además, las partes deberán informar de manera inmediata cuáles serán las medidas adoptadas para cumplir con la disposición.

“El Gobierno de la Ciudad exige el cumplimiento de la normativa vigente y prioriza la protección de los usuarios y la continuidad del servicio”, señaló el Ejecutivo porteño.

Jorge Macri respaldó las detenciones

En paralelo con la intimación administrativa, Jorge Macri endureció públicamente la posición de su gobierno frente a los metrodelegados.

“El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas”, afirmó el mandatario porteño.

Macri sostuvo que “lo que la Justicia ordena se cumple” y aseguró que su administración no aceptará “extorsiones mafiosas”.

“No voy a permitir que estos le jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis”, agregó antes de cerrar su mensaje con la expresión “Ley y orden”.

Qué ocurrió en la estación Juan Manuel de Rosas

El conflicto había comenzado durante la mañana en la cabecera de la Línea B, donde trabajadores realizaron una protesta que incluyó la apertura de molinetes y puertas de emergencia en rechazo a una sanción laboral.

Durante la intervención de la Policía de la Ciudad fueron detenidos los metrodelegados Facundo Heredia y Claudio Dellecarbonara, por disposición de la Unidad Fiscal Norte, a cargo de Natalia Pla.

A partir de esos arrestos, la AGTSyP resolvió interrumpir el funcionamiento de las líneas A, B, C, D, E y H y del Premetro. El sindicato calificó las detenciones como parte de una “escalada represiva ilegal y anticonstitucional” y reclamó la liberación de los dirigentes.

El conflicto entra en una nueva etapa

Con la resolución de la Secretaría de Trabajo, el eje dejó de estar únicamente en la paralización de la red y pasó a si los gremios y las empresas cumplirán la exigencia de restablecer al menos el 50% del servicio.

La medida administrativa y el respaldo explícito de Jorge Macri a las detenciones profundizaron además el enfrentamiento entre el Ejecutivo porteño y los metrodelegados, mientras miles de pasajeros continúan afectados por el conflicto.

Para Mejor Informado me quedo claramente con este enfoque: no volvemos a contar que “hay paro”; actualizamos qué pasó después del paro. Así la segunda nota tiene razón periodística propia y no compite con la anterior.