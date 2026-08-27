Subte gratis para jubilados: cambia el trámite y sólo pedirán DNI y recibo de haberes

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una modificación del sistema para acceder al pase gratuito del subte, con el objetivo de simplificar el trámite que deben realizar jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de seguridad.

El cambio apunta a eliminar las gestiones digitales que hasta ahora podían convertirse en una barrera para acceder al beneficio. A partir de la nueva normativa, el trámite podrá realizarse de manera presencial en las sedes comunales de la Ciudad y se deberá presentar únicamente el DNI y el recibo de haberes.

A quiénes alcanza el beneficio de subte gratis que aprobó la Legislatura porteña

El beneficio está destinado a quienes tengan domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y perciban ingresos de hasta 2,5 jubilaciones mínimas. También contempla a pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que cumplan con las condiciones establecidas.

La modificación fue impulsada por la legisladora Graciela Ocaña y trabajada en conjunto con el Gobierno porteño. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó que el objetivo es facilitar el acceso al beneficio y que, una vez realizado el alta, los usuarios puedan ingresar directamente con su DNI.

“Se dan de alta, pasan el DNI por el molinete. Simple”, sostuvo Macri al referirse al nuevo mecanismo.

Qué cambia con el nuevo sistema

Hasta ahora, quienes querían acceder al pase gratuito debían realizar un trámite mediante el sistema de Trámites a Distancia (TAD). Además de completar formularios, tenían que presentar documentación para acreditar su situación previsional y económica.

Entre los requisitos figuraban la certificación negativa de ANSES, el recibo del haber jubilatorio o de la PUAM, documentación correspondiente a otros ingresos cuando existieran y una declaración jurada. También se requerían constancias vinculadas con ARCA.

La nueva modalidad busca reducir esa carga administrativa. La persona que cumpla con las condiciones deberá acercarse a una sede comunal con su DNI y recibo de haberes, mientras que será la administración porteña la que realice los cruces de información necesarios para verificar que se cumplen los requisitos.

El beneficio permite viajar gratis en todas las líneas del subte, todos los días y sin restricciones horarias para quienes cumplen las condiciones previstas por la normativa.

La modificación todavía requiere completar el proceso administrativo. Una vez que la ley sea promulgada, el Poder Ejecutivo porteño tendrá un plazo máximo de 60 días corridos para reglamentarla y poner en funcionamiento el nuevo mecanismo.

De esta manera, la Ciudad busca que un beneficio que ya estaba reconocido para determinados jubilados, pensionados y retirados pueda ser utilizado sin la necesidad de atravesar un trámite digital que, para muchos adultos mayores, representaba una dificultad adicional.

El cambio apunta así a que el acceso al subte gratuito dependa menos de la realización de gestiones online y pueda resolverse de manera presencial con documentación básica.