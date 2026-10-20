Todas las líneas de subte y el Premetro se encuentran interrumpidas este martes por una medida de fuerza gremial. Así lo confirmó Emova, la empresa concesionaria del servicio, minutos antes de las 10 de la mañana.

Las líneas afectadas son la A, B, C, D, E, H y el Premetro. El paro comenzó en un horario de alta concurrencia de pasajeros y sorprendió a miles de usuarios que se dirigían a sus trabajos o actividades.

El origen: la detención de dos delegados

La protesta se originó por la detención de dos metrodelegados durante una queja en la estación Rosas de la línea B. Los detenidos fueron identificados como Facundo Heredia y Claudio Dellecarbonara, arrestados a pedido de la fiscal Celsa Ramírez.

Paro de subtes: no funciona ninguna línea por la medida de fuerza

Minutos antes de su arresto, Dellecarbonara, miembro del Secretariado Ejecutivo de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), había denunciado: "Escalada represiva ilegal y anticonstitucional. En estación Rosas de la línea B se quieren llevar detenido a uno de nuestros delegados. No vamos a permitir que avancen contra nuestra organización. Estado de alerta por posible paralización del servicio".

Los delegados fueron trasladados al Centro de Admisión y Derivación (CAD) Chacarita.

El contexto del conflicto

La medida de fuerza se suma a un conflicto previo. La AGTSyP se había declarado en estado de alerta el lunes por la presencia de empresas tercerizadas que realizan tareas de mantenimiento. El gremio denunció que esa modalidad viola el convenio colectivo y exigió el cese inmediato de esas contrataciones.

La organización había advertido que, si la situación persistía, la empresa concesionaria sería "la única responsable de la ruptura de la paz social".

Qué pasa con el servicio

Hasta el momento, no se confirmó un horario de normalización del servicio. Emova informó que todas las líneas se encuentran interrumpidas y se espera un comunicado oficial con más detalles sobre la evolución del paro.

Los usuarios deberán buscar alternativas de transporte para desplazarse por la Ciudad de Buenos Aires. Se recomienda consultar los canales oficiales del subte para conocer las actualizaciones.

Para conocer más sobre la situación del servicio, los interesados pueden consultar el sitio oficial de Emova.