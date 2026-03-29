Claudio Vidal apuntó contra la oposición: “Hay sectores que no quieren dejarnos gobernar”

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal apuntó contra la oposición política al referirse a lo sucedido días atrás en la Legislatura, cuando el recinto tuvo que levantar una sesión por no contar con las garantías necesarias en materia de seguridad para declarar la Emergencia Económica en el territorio, en medio de un contexto en el cual, por ejemplo, el Ejecutivo tuvo que pedir fondos prestados a Nación que se descontarán de la coparticipación para pagar salarios de empleados estatales.



“Hay una decisión política de no dejarnos gobernar”, expresó. También apuntó contra sectores opositores: “Mienten a la sociedad y buscan generar caos. Esto es totalmente antidemocrático”, afirmó. El Gobernador consideró que algunos actores políticos “tienen miedo de rendir cuentas” y denunció que existen intentos de desestabilización.



El mandatario remarcó que el contexto económico obliga a tomar medidas excepcionales: “Estamos en una situación difícil y necesitamos herramientas para garantizar el funcionamiento del Estado”.



En esa línea, explicó que la ley de emergencia permitiría gestionar recursos: “Si tengo que pedir un adelanto de coparticipación o un crédito, necesito esta ley”, afirmó. Además, aseguró que el objetivo no es perjudicar a los trabajadores: “Queremos salvar el Estado, y los trabajadores son parte fundamental de él”, enfatizó.



Paritarias y reclamos salariales

Respecto a los reclamos de los trabajadores, Vidal indicó que el Gobierno ha dado respuestas en años anteriores: “En 2024 y 2025 otorgamos aumentos por encima de la inflación”, señaló.



Sin embargo, pidió comprensión ante el contexto actual: “Este año es complejo y estamos pidiendo tiempo”, explicó.



También cuestionó a sectores que critican al Estado: “Algunos retienen aportes a los trabajadores y no los depositan, eso es un delito”, remarcó.



El rol de los gremios y acusaciones de “uso político”

El mandatario sugirió que parte del conflicto responde a intereses externos: “Hay gremios que están siendo utilizados o reciben algún tipo de favor”, sostuvo. Y agregó: “Nadie que quiera su provincia debería prestarse a un juego tan sucio”.



Impacto económico y fallo judicial

Vidal también hizo referencia a la situación nacional y decisiones judiciales que afectan al sector hidrocarburífero: “Responder con 18.000 millones de dólares en este contexto es muy difícil”, indicó.