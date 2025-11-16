El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal pateó el tablero y anunció las primeras modificaciones en su Gabinete. Lo hizo días después de las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre que resultaron un fiasco para el espacio del mandatario patagónico (Por Santa Cruz), que no logró meter representantes en la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre.

El lunes posterior a los comicios que se desarrollaron el domingo, Vidal pidió la renuncia de todos los miembros de su equipo de trabajo, lo que evidenció un fuerte malestar del gobernador santacruceño, que de todas maneras tendrá las manos de José Luis Garrido en la Cámara baja y de Natalia Gadano y José María Carambia en la Cámara alta.

El primero de los cambios confirmados por Claudio Vidal fue la salida de Nicolás Brizuela como ministro de Gobierno. En su lugar asumió María Belén Elmiger, expresidenta de la Caja de Previsión Social de la Provincia.

Por su parte, asumió al frente de la Caja de Previsión Social (CPS) de Santa Cruz Pablo Pérez en reemplazo de la propia Elmiger.

“Por el compromiso demostrado día a día se nota que tenés la camiseta de este proyecto” sentenció, al tiempo que comentó “me tocó llamarte mientras estabas con tu nena en brazos y siempre me diste una respuesta. Creo que esa es la forma de trabajar, en un momento delicadísimo del país y de nuestra provincia”, expresó Vidal acerca de Elmiger.

Sobre la asunción de Pérez manifestó: “La sociedad necesita respuestas inmediatas. Buscamos eficiencia, que las cosas sean mucho más ágiles y la verdad que son nuevos funcionarios que creemos que van a estar a la altura de las circunstancias”.

Participaron del acto el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, los ministros Cecilia Borselli (Secretaría General de la Gobernación), Nadia Ricci (Producción, Comercio e Industria), Luisa Cárdenas (Desarrollo Social, Igualdad e Integración), Ezequiel Verbes (Trabajo, Empleo y Seguridad Social) María Lorena Ross (Salud y Ambiente), Pedro Prodromos (Seguridad), Jaime Álvarez (Energía y Minería) e Iris Rasgido (Presidenta del Consejo Provincial de Educación).