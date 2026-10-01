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ESTE JUEVES

Más de 500 profesionales votaron en las elecciones del Colegio de Abogados de Neuquén

La participación pasó de 376 matriculados en 2025 a 512 este jueves, lo que representó un crecimiento cercano al 36%.

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Por Sabrina Morales
Jueves, 01 de octubre de 2026 a las 20:45
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La concurrencia aumentó en 136 profesionales respecto del año pasado. Se renovaron parcialmente el Consejo Directivo y el Tribunal de Ética.

Un total de 512 abogados y procuradores participaron este jueves de las elecciones para la renovación parcial de autoridades del Colegio profesional de Neuquén. La cifra representó una participación superior a la registrada en 2025, en un proceso en el que Abogados Litigantes fue la única lista.

La comparación interanual muestra una diferencia significativa. El año pasado habían concurrido a votar 376 matriculados, mientras que ahora fueron 512. En consecuencia, hubo 136 votos más que en 2025, una variación positiva de alrededor del 36%.

Abogados Litigantes recibió 492 de los 512 sufragios emitidos, alcanzando el 96,1%. Los restantes 20 correspondieron a votos en blanco. De esta manera, la lista obtuvo un amplio respaldo entre quienes participaron de una jornada que finalizó a las 18.

La elección se desarrolló como parte de la LIV Asamblea General Ordinaria y contempló la renovación de tres cargos titulares y uno suplente dentro del Consejo Directivo. También se eligieron un miembro titular y otro suplente para integrar el Tribunal de Ética y Disciplina.

Los postulantes al Consejo fueron Camila Figueroa Vinassa, Máximo Castro Veliz y Laila Salazar como titulares y Gabriel Alejandro Contrera como suplente. Para el Tribunal de Ética, la nómina estuvo conformada por Manuela Judith Castro y Max Sánchez Salas.

La agenda impulsada por Abogados Litigantes contempla temas vinculados con la actividad profesional, entre ellos la Ley de Honorarios Profesionales, el nuevo Código Procesal de Familia y la generación de mecanismos para ampliar las oportunidades laborales. La nueva composición surgió de una elección que tuvo más participación que la realizada en 2025.

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