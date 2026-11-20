En el marco de la Causa AFA, la exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, impulsó este viernes 20 de noviembre un pedido de juicio político contra los camaristas federales Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. La denuncia cuestiona el desempeño de ambos magistrados en el trámite judicial por la mansión de Pilar.

Qué cuestiona la denuncia de la Causa AFA contra Borinsky y Barroetaveña

La presentación realizada por Talerico acusa a los dos integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal por presunto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. El eje del planteo apunta a la resolución previa con la que ambos camaristas avalaron el envío del expediente hacia los tribunales federales de Campana.

Según los argumentos expuestos en la denuncia, esa decisión desplazó la investigación fuera de su jurisdicción natural y derivó en fuertes cuestionamientos procesales que luego fueron revisados por la máxima instancia judicial del país.

El fallo de la Corte Suprema y el regreso de la causa a Comodoro Py

El pedido de remoción se formalizó inmediatamente después de que la Corte Suprema de Justicia revirtiera el criterio fijado por Casación. El máximo tribunal resolvió quitarle el expediente al juzgado federal de Campana y ordenó que la investigación por la propiedad ubicada en Pilar regrese a los tribunales federales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires.

Con ese pronunciamiento, la Corte dejó sin efecto el cambio de competencia que habían habilitado Borinsky y Barroetaveña y redefinió el fuero encargado de tramitar las actuaciones vinculadas a la asociación del fútbol argentino.

Cómo sigue el trámite institucional por el pedido de remoción

La denuncia contra ambos jueces de Casación queda ahora sujeta al análisis reglamentario correspondiente para determinar si existen causales de mal desempeño que ameriten la apertura de un proceso disciplinario.

En paralelo, el expediente principal de la Causa AFA por la mansión de Pilar continuará su curso procesal en los tribunales federales de Comodoro Py bajo las directivas establecidas por la Corte Suprema.