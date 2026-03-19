El caso de Esmeralda, la niña de 2 años hallada con vida en Cosquín tras casi 24 horas de búsqueda, ingresó ahora en una etapa clave: la reconstrucción de los hechos. Fuentes de la investigación confirmaron que, hasta el momento, no hay detenidos, mientras se intenta determinar qué ocurrió durante el período en que la menor estuvo desaparecida.

El hallazgo se produjo en un campo cercano al barrio San José Obrero, donde la niña vive con su familia. Según detalló el ministro de Seguridad, fue encontrada por efectivos que realizaban un rastrillaje preventivo. El relato oficial indica que los policías se cruzaron con la menor durante el patrullaje, en una situación que permitió su rápida identificación y resguardo.

En paralelo, las autoridades sanitarias confirmaron que Esmeralda se encuentra fuera de peligro, con un estado clínico estable tras su aparición. La fiscal Silvina Pen encabezará una conferencia de prensa en la fiscalía de Cosquín, donde se espera que se brinden precisiones sobre las líneas de investigación en curso.

El objetivo ahora es esclarecer las circunstancias de la desaparición y descartar o confirmar posibles responsabilidades.