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ÉRAMOS POCOS

Moreno sorprendió al decir que votaría a Villarruel y cuestionó a Kicillof

El ex funcionario marcó diferencias internas en el peronismo y apuntó contra el “progresismo”. También habló de Cristina Kirchner y del rol de La Cámpora.

Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 19 de marzo de 2026 a las 13:16
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El ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, volvió a generar controversia política al afirmar que votaría “sin ningún problema” a Victoria Villarruel si fuera candidata presidencial del peronismo. La declaración se dio en el marco de una serie de definiciones en las que también cuestionó con dureza al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien ubicó fuera del movimiento. Según sostuvo, pertenece al “progresismo” y es “conceptualmente lo mismo” que Javier Milei.

Moreno aclaró que, en caso de que Kicillof fuese el candidato del peronismo, lo votaría únicamente por “disciplina partidaria”, aunque reiteró sus diferencias ideológicas y lo vinculó con la Escuela de Frankfurt. En contraste, el dirigente destacó a La Cámpora y aseguró que sus integrantes “no son progresistas”, sino “pibes bien peronistas”, relativizando además los enfrentamientos que tuvo con el espacio en el pasado.

Respecto de Villarruel, el ex funcionario reiteró que la apoyaría electoralmente y hasta contó una anécdota personal: dijo que no tiene contacto con ella y que eliminó su número de teléfono por una cuestión de formas personales.

Por último, se refirió a Cristina Kirchner, a quien dijo ver “muy bien” pese a su prisión domiciliaria, y remarcó la necesidad de reordenar el peronismo bajo una conducción común.

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