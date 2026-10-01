Confirman el procesamiento de Juan Grabois por ingresar al Instituto Perón y proponen removerlo de su banca en Diputados

La situación judicial y política de Juan Grabois sumó este jueves dos nuevos capítulos. Por un lado, la Cámara Federal confirmó el procesamiento del diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) por su participación en el ingreso al ex Instituto Juan Domingo Perón en junio de 2025. Por otro, un legislador de Provincias Unidas presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para promover una sanción que podría derivar en la remoción de su banca.

Las dos novedades colocan al dirigente social y referente de Patria Grande en el centro de la agenda política, judicial y parlamentaria, en un contexto de fuerte tensión entre La Libertad Avanza (LLA), sectores de la oposición y movimientos sociales.

La Cámara Federal confirmó el procesamiento por la toma del Instituto Perón

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal rechazó la apelación presentada por la defensa de Grabois y ratificó la resolución que lo procesó por los hechos ocurridos el 7 de junio de 2025 en el inmueble donde funcionaba el Instituto Juan Domingo Perón, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Además, mantuvo el embargo de cinco millones de pesos sobre sus bienes.

La investigación judicial sostiene que el dirigente convocó públicamente a una movilización para defender el instituto, cerrado previamente por el Decreto 346/25, y que encabezó el ingreso al edificio junto a otros manifestantes. Según la resolución, también se le atribuye haberse negado a abandonar el lugar cuando las fuerzas de seguridad ordenaron el desalojo.

Los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola consideraron que existen elementos suficientes para sostener, en esta etapa del proceso, la imputación por usurpación y resistencia a la autoridad. La decisión deja al dirigente más cerca de enfrentar un eventual juicio oral, aunque todavía puede recurrir a instancias superiores.

El expediente se originó tras la ocupación del inmueble que dependía del Ministerio de Capital Humano. Durante aquel operativo, Grabois fue detenido junto a otros militantes y posteriormente liberado.

Este miércoles, Juan Grabois tildó de "tontita", "cagones" y "vende patria" a dos de sus pares en el Congreso - Foto: News Digitales

Un diputado impulsa una sanción que podría terminar con su banca

En paralelo al fallo judicial, el diputado nacional Sergio Capozzi presentó un proyecto para iniciar un procedimiento disciplinario contra Grabois en la Cámara de Diputados.

La iniciativa se fundamenta en los incidentes registrados durante una reunión parlamentaria en la que el dirigente protagonizó cruces verbales con otros legisladores. Según el proyecto, esos episodios habrían afectado el normal funcionamiento institucional del Congreso y justificarían la aplicación de sanciones previstas en el reglamento de la Cámara.

Capozzi plantea que la Comisión de Asuntos Constitucionales analice la conducta del diputado de UxP y evalúe posibles medidas disciplinarias, entre ellas las contempladas por la Constitución Nacional para los integrantes de la Cámara baja.

El debate abre una nueva disputa política dentro del Congreso, donde oficialismo y oposición mantienen diferencias sobre los límites de la actuación parlamentaria y las sanciones aplicables a los legisladores por conductas consideradas inapropiadas.