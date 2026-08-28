El Consejo del Salario no logró un acuerdo y el Gobierno nacional definirá el nuevo mínimo

El Consejo del Salario no alcanzó este viernes un acuerdo para actualizar el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). Ante la falta de consenso entre las organizaciones sindicales y empresarias, el Gobierno nacional será quien determine por resolución el nuevo valor. Durante el encuentro, la Confederación General del Trabajo (CGT) reclamó llevar el salario mínimo a $911.000, mientras que desde el sector empresario presentaron una propuesta de $400.000.

La diferencia entre ambas posiciones impidió alcanzar un entendimiento. Actualmente, el SMVM se encuentra en $376.600, monto al que se llegó luego de aplicar el cronograma de incrementos acordado en noviembre de 2025. En otras palabras, la propuesta de los empresarios buscaba elevarlo en apenas $23.400.

La definición tendrá impacto más allá de quienes perciben directamente el salario mínimo. El valor funciona también como referencia para distintos programas sociales, prestaciones y subsidios, por lo que una actualización puede modificar otros montos vinculados a esa referencia.

El Gobierno analiza un salario mínimo de bolsillo cercano a $800.000

La discusión se produjo además en medio de la intención del Gobierno nacional de acercar los salarios mínimos de bolsillo a los $800.000, lo que implicaría un ingreso bruto cercano a $1.100.000.

Aunque ese planteo no formó parte formal de la agenda del encuentro, la posibilidad había comenzado a circular luego de que la Secretaría de Trabajo dejara trascender la posición del Gobierno.

La definición oficial será clave para conocer cuál será finalmente el incremento y desde cuándo comenzará a regir.

Qué es el Consejo del Salario

El Consejo del Salario es el ámbito institucional donde representantes de los trabajadores, empleadores, el Estado nacional y las provincias discuten la actualización del salario mínimo. En los últimos años, las reuniones se realizaron de manera virtual.

Para el encuentro de este viernes 28 de agosto, desde la CGT habían solicitado regresar a la modalidad presencial, pero el Gobierno mantuvo la convocatoria por Zoom. Por el sector empresario participaron representantes de la UIA y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), mientras que por los trabajadores estuvieron dirigentes de la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, además de sus respectivos equipos técnicos.

ATE cuestionó la propuesta empresaria

Tras la reunión, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, criticó la propuesta presentada por los empresarios. Según señaló, contemplaba un aumento de 1,8% en septiembre y de 1,7% mensual desde octubre hasta abril.

Aguiar sostuvo que el salario mínimo quedó convertido en un "subsidio" y cuestionó el funcionamiento del Consejo del Salario. El dirigente afirmó que el organismo debería funcionar como una instancia de negociación para quienes no cuentan con paritarias y advirtió sobre el impacto del salario mínimo en los trabajadores de menores ingresos.

Con el fracaso de la negociación, ahora será el Gobierno nacional el que tendrá la última palabra sobre el nuevo salario mínimo.