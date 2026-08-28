El Gobierno nacional quiere garantizar salarios de más de $1 millón

El Gobierno de Javier Milei busca que los salarios de los trabajadores alcanzados por convenios colectivos tengan un piso superior a $1.000.000 durante agosto, en el marco de las negociaciones que llevan adelante los sindicatos con las cámaras empresarias de distintos sectores. La propuesta es impulsada por la Secretaría de Trabajo de la Nación, que espera que las partes alcancen acuerdos para luego homologarlos.

Desde el Gobierno nacional señalaron que la intención ya fue comunicada especialmente a las actividades que actualmente tienen remuneraciones por debajo de ese nivel, entre ellas Maestranza, Uocra y Sanidad.

Este esquema no debe confundirse con el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que establece el piso legal para los trabajadores que no están alcanzados por una negociación colectiva. En agosto, ese monto se encuentra en $376.600.

En paralelo, el Consejo del Salario tiene prevista para este viernes 28 de agosto una reunión para revisar el valor del salario mínimo. La CGT y las dos CTA habían solicitado que el encuentro se realizara de manera presencial, pero el pedido fue rechazado por la Secretaría de Trabajo.

La discusión genera expectativas entre las centrales obreras, aunque desde la CGT recibieron con reservas la propuesta oficial. La organización plantea que el ingreso básico debería alcanzar el valor de una canasta básica familiar, que actualmente se ubica en $1.564.716.

El Consejo del Salario reúne a representantes de los trabajadores, los empleadores, el Estado nacional y los gobiernos provinciales y tiene como función establecer el piso salarial legal para los trabajadores comprendidos por el régimen.

La última actualización del salario mínimo fue definida por el Ejecutivo mediante un aumento dividido en diez tramos, luego de que las organizaciones sindicales y empresarias no lograran alcanzar un acuerdo. El último incremento se aplicó en agosto y llevó el monto a $376.600.

La definición que adopte el Consejo también tendrá impacto sobre la prestación por desempleo, cuyo monto equivale al 75% de la mejor remuneración mensual del trabajador durante los seis meses anteriores al cese de la relación laboral.

En paralelo a esta discusión, el Gobierno también convocó a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para avanzar en una actualización de las remuneraciones del personal que realiza tareas domésticas.

La negociación salarial se desarrolla así en distintos ámbitos, con un Gobierno que busca elevar los pisos de determinados convenios colectivos por encima del millón de pesos, mientras las centrales sindicales reclaman una actualización más amplia del salario mínimo legal.