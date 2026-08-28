Los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Neuquén tendrán disponibles sus salarios correspondientes a agosto este sábado, pese a que el último día hábil del mes será el lunes 31. La acreditación se realizará en las cuentas del Banco de la Provincia del Neuquén (BPN).

El secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, confirmó que el municipio afrontará el pago con recursos propios y destacó que no será necesario recurrir a asistencia financiera externa. Según explicó, la medida forma parte de una política de administración ordenada de las cuentas públicas.

Fernando Schpoliansky, secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén.

“Siempre lo destacamos, lo hacemos con recursos propios sin ningún tipo de asistencia financiera de ninguna naturaleza”, sostuvo el funcionario, quien vinculó la capacidad de pago con el superávit corriente que la administración municipal asegura sostener todos los meses. En ese sentido, Schpoliansky remarcó que el orden financiero permite destinar recursos tanto al cumplimiento de las obligaciones salariales como a obras públicas e infraestructura. El monto destinado al pago de los haberes de agosto ronda los $7.000 millones.

Desde el municipio también resaltaron el impacto que tendrá esa suma sobre la economía local. De acuerdo con el funcionario, buena parte de los fondos se vuelca al comercio y a la industria de la ciudad, generando un efecto multiplicador sobre la actividad económica y los comercios de cercanía.

Aumento salarial en septiembre

En paralelo, la Municipalidad mantiene vigente el acuerdo salarial alcanzado con Sitramune a comienzos de año. El esquema contempla para septiembre un incremento del 3% sobre el básico de todas las categorías.

Luego, en octubre, se aplicará la actualización correspondiente al IPC trimestral de julio, agosto y septiembre. Schpoliansky explicó que el acuerdo contempla además una recomposición salarial real del 11% por encima del IPC trimestral, distribuida en diferentes meses.

El pago de salarios se realizará con recursos propios del municipio, sin asistencia financiera externa.

De esta manera, el municipio prevé completar el pago de agosto antes del cierre del mes y mantener durante los próximos meses el esquema de actualización salarial acordado con los representantes de los trabajadores municipales.